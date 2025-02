Robex announce l’approbation de la nouvelle convention avec le Gouvernement du Mali

QUÉBEC, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. ("Robex" ou la "Société") (TSXV : RBX) est heureuse d'annoncer l'adoption et l'approbation par le Conseil des ministres du Mali, le 12 février 2025, du projet de décret approuvant la nouvelle convention d'entente signée entre Nampala SA, Ressources Robex Inc. (les "Sociétés") et le Gouvernement du Mali.

Dans le cadre des réformes menées dans le secteur minier, l'Etat du Mali et les Sociétés ont signé un protocole d’accord ("MoU"), le 12 septembre 2024 qui consacre l’augmentation et la transformation des parts détenues par l’Etat dans le capital de la société en des participations non contributives, non diluables donnant droit à des dividendes prioritaires. Ce protocole d'accord a clôturé toutes nos obligations restantes auprès du gouvernement et a confirmé les conditions applicables du code minier de 2023.

Matthew Wilcox, directeur général et administrateur de Robex, a déclaré : « Je tiens à remercier Leurs Excellences, le Ministre des Mines, le Ministre de l'Économie et des Finances et toutes les parties concernées pour les discussions constructives de ces derniers mois et nous sommes impatients de travailler aux côtés du gouvernement. »

Pour plus d'informations

Robex Resources Inc.



Matthew Wilcox, Managing Director and Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer



+1 581 741-7421



Email: investor@robexgold.com

www.robexgold.com



