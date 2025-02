Preqin lanza Allocator Hub para los inversores del mercado privado

Una solución integral, pionera en el mercado, que acelera de una forma radical la asignación de activos, la selección de gestores, la due dilligence y la gestión de carteras

LONDRES, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin , líder mundial en datos, herramientas y perspectivas sobre activos alternativos, ha anunciado hoy el lanzamiento de Allocator Hub , una plataforma integral pionera en el mercado que permite la asignación de activos, la selección de gestores, la due diligence y la gestión de carteras a través de sofisticados análisis de inversiones, herramientas de flujo de trabajo y servicios gestionados. Esta innovadora oferta está diseñada para ayudar a los inversores, al impulsar mejores resultados de inversión y agilizar procesos de inversión costosos que requieren mucho tiempo.

Jonathon Furer, Senior Vice President, Head of Limited Partners de Preqin, afirma: «Creemos que los mercados alternativos se encuentran en un punto de inflexión. Nuestra investigación indica que el sector está en vías de expandirse en casi un 80 % y superará los 30 billones de dólares en activos gestionados en 2030 a nivel mundial, en comparación con los 16,8 billones de dólares a finales de 2023.* Sin embargo, históricamente estos mercados han carecido de datos estandarizados, puntos de referencia y análisis, junto con procesos de inversión altamente manuales, lo que resulta en altos costos operativos. La misión de Preqin es modernizar los mercados privados a través de una mayor digitalización y habilitando procesos inteligentes previos y posteriores a la inversión. Allocator Hub reúne los datos de nuestros clientes con los datos de mercado y los índices de referencia de Preqin a través del análisis de inversiones y servicios gestionados».

Los mercados privados necesitan mejores soluciones de datos y tecnología para optimizar la escalabilidad y los resultados de los inversores

El lanzamiento de Allocator Hub de Preqin llega en un momento en el que se prevé que las asignaciones de alternativos de instituciones crecerán de manera constante a largo plazo, con una base de inversores en expansión entre inversores institucionales y minoristas en todo el mundo. Sin embargo, sigue existiendo una amplia “brecha de transparencia”, y los datos de los mercados privados se caracterizan por la ausencia de marcos estandarizados y por tener barreras de entrada adicionales en comparación con los mercados públicos.

En consecuencia, operar un programa eficaz de mercados privados requiere de un alto grado de experiencia, de personal y de una red de consultores y proveedores externos. Para los inversores más pequeños, crear una cartera de forma diligente puede resultar una tarea abrumadora y costosa. Para aquellas empresas más grandes y más establecidas, operar un programa de inversión a escala, controlando al mismo tiempo el costo total de propiedad y maximizando el rigor analítico y los retornos de inversión, puede ser un problema.

Allocator Hub aborda estos desafíos al poner los datos y los análisis en manos de los clientes, a la vez que digitaliza procesos de inversión ineficientes y a menudo manuales. Esta solución de Preqin permite a los profesionales de inversión acelerar el mapeo del mercado, llevar a cabo una due diligence de inversión eficiente y exhaustiva, comparar el rendimiento de los fondos con el mercado, crear índices personalizados para una asignación de activos y flujos de trabajo de gestión de riesgos más precisa, y mucho más.

Disponible a través de la plataforma insignia, Preqin Pro , Allocator Hub aprovecha toda la inteligencia de mercado de Preqin, ya que muestra los datos adecuados, en el momento oportuno y en el formato correcto para brindar información procesable y resultados óptimos.

Allocator Hub se ajusta al espíritu de Preqin de empoderar a la comunidad financiera global. Cada solución está creada para hacer de la inversión en activos alternativos un proceso fluido e impulsado por datos, y proporcionar datos de mercado, investigaciones y análisis completos y prácticos.

Acerca de Preqin

Preqin, the Home of Alternatives™ proporciona a los profesionales de las finanzas que invierten o asignan a alternativas los datos y conocimientos esenciales para tomar decisiones seguras. Les ayuda a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión con información esencial y soluciones analíticas líderes. La empresa ha sido pionera en métodos estrictos de recopilación de datos privados durante más de 20 años, lo que ha permitido a más de 200.000 profesionales de todo el mundo agilizar la obtención de capital, la búsqueda de operaciones e inversiones, la comprensión de los resultados y el mantenimiento de la información. Para más información, visite www.preqin.com .

