Twelve Capital und Securis schliessen Fusion ab und schaffen führenden Anbieter von Insurance-Linked Securities (ILS)

Das kombinierte Unternehmen positioniert sich als globaler unabhängiger Investmentmanager für Insurance-Linked Securities (ILS) mit einem verwalteten Vermögen von USD 8,5 Milliarden

ZÜRICH und LONDON, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Twelve Capital und Securis Investment Partners vollziehen die letzten Schritte der Fusion, um Twelve Securis als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Insurance-Linked Securities (ILS) zu bilden. Dieser strategische Schritt vereint eine breite Basis von Fachkenntnissen, sich ergänzende Fähigkeiten und ein gemeinsames Engagement für Innovationen bei Anlagen im Versicherungssektor.

Twelve Securis verfügt über ein verwaltetes Vermögen von USD 8,5 Mrd. und ist strategisch positioniert, um Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Katastrophenanleihen (Cat Bonds), Private ILS und des breiten Versicherungssektors zu erschliessen. Das Unternehmen legt einen starken Fokus auf Performance unter einer strengen Investment-Governance und leistet weiterhin Pionierarbeit bei Investitionslösungen, indem es proprietäre Katastrophenrisikomodelle mit marktführender Technologie kombiniert. Sein forschungsorientierter Ansatz und seine fundierte Strukturierungsexpertise gewährleisten kosteneffiziente, transparente Anlagevehikel, die den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht werden.

Urs Ramseier, CEO von Twelve Securis, sagte: "Diese Fusion markiert den Beginn einer neuen Ära für versicherungsgebundene Anlagen. Indem wir zwei erfahrene Teams mit einer gemeinsamen Vision zusammenbringen, stärken wir unsere Fähigkeit, unserer globalen Investorenbasis herausragende Anlagelösungen zu bieten und langfristigen Wert für sie zu schaffen."

Cyrus Jilla, Chairman von Twelve Securis, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Gründung von Twelve Securis. Das Unternehmen ist strategisch so positioniert, dass es neue Chancen in der sich entwickelnden Versicherungs- und ILS-Landschaft nutzen kann. Dabei setzt es neben Grösse, auf Fachwissen und einen kundenorientierten Ansatz."

Die Fusion wurde sorgfältig strukturiert, um für Kunden und Mitarbeiter Kontinuität sicherzustellen. Twelve Securis beabsichtigt, auch in der kommenden Wachstumsphase seine Unabhängigkeit zu wahren und sich weiterhin der Erbringung erstklassiger Dienstleistungen zu widmen.

Twelve Securis geht hervor aus der Fusion von Twelve Capital und Securis Investment Partners und ist ein führender, auf Anlagen im Versicherungssektor spezialisierter Investmentmanager. Wir bieten research-basierte Investmentlösungen mit einem Fokus auf Cat Bonds und Private ILS, um so alternative Risikoprämien zugänglich zu machen. Unser umfangreiches Expertenteam steht für Transparenz, Innovation und Produkte, die für einen diversifizierten, globalen Kundenstamm entwickelt werden.

