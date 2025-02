WSP et Microsoft s’associent pour propulser la transformation numérique dans l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction

WSP est désignée comme partenaire privilégié de Microsoft pour les services-conseils en ingénierie et en sciences

Microsoft est désignée comme partenaire privilégié pour la transformation numérique et par l’intelligence artificielle

MONTRÉAL, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels en ingénierie et à vocation scientifique au monde, et Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique mondial et pluriannuel visant à accélérer la numérisation de l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction. Ce partenariat d’une durée de sept ans représente un engagement et un investissement potentiels combinés de plus d’un milliard de dollars.

Dans le cadre de ce partenariat, WSP désigne Microsoft comme un partenaire privilégié pour les services de transformation numérique et par l’intelligence artificielle (IA), comprenant l’expansion de l’utilisation de Microsoft 365 Copilot à l’échelle mondiale.

Microsoft continuera de considérer WSP comme un partenaire privilégié pour les services- conseils en ingénierie et en sciences pour répondre à la demande de sa clientèle dans le monde entier.

« Nous sommes immensément fiers de ce partenariat avec Microsoft, qui constitue une avancée majeure sur le plan de l’innovation pour WSP et l’ensemble de notre industrie », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Cette collaboration nous permettra de repousser les limites du possible, en nous assurant de rester à l’avant-garde des progrès technologiques et de toujours offrir une valeur exceptionnelle à nos employé·es et à notre clientèle. En combinant notre vaste expertise en génie et en sciences aux technologies numériques et d’IA de pointe de Microsoft, nous pourrons stimuler l’innovation axée sur la valeur et obtenir des résultats exceptionnels au bénéfice de notre clientèle, des collectivités que nous servons et de nos activités dans le monde entier. »

Construire pour l’avenir

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft et WSP se pencheront sur trois initiatives clés :

Tirer parti des précieuses données techniques et connaissances en génie dont dispose WSP, à titre de l’une des plus importantes firmes de services professionnels en ingénierie et à vocation scientifique au monde.

Accroître la rapidité et l’envergure par lesquelles Microsoft peut déployer de manière responsable des installations essentielles à sa mission, comme les centres de données.

Combiner les connaissances approfondies de WSP en génie et en sciences aux technologies de pointe de Microsoft pour mettre sur le marché de nouvelles solutions numériques, contribuant ainsi à résoudre les défis les plus urgents de leur clientèle commune. Voici quelques exemples : Création d’experts virtuels alimentés par l’IA qui contribueront à dynamiser, faire progresser et moderniser l’industrie du génie et des services à vocation scientifique; Exploitation des vastes actifs liés à la connaissance de leur clientèle afin de guider des stratégies éclairées d’investissement et d’atténuation des risques; Mise en place de nouveaux paradigmes de conception qui accéléreront à grande échelle le délai de livraison dans le cycle de vie des actifs.



« Dans un contexte où notre clientèle redouble d’efforts pour accélérer sa transformation par l’IA, la demande pour l’IA et les capacités numériques de pointe ne cesse de croître », a déclaré Judson Althoff, vice-président à la direction et chef de la direction commerciale chez Microsoft. « Grâce à son leadership en ingénierie, en services-conseils et en services à vocation scientifique, WSP est remarquablement bien positionnée pour nous aider à déployer à grande échelle les installations essentielles à notre mission et nécessaires pour soutenir notre clientèle de manière efficace, efficiente et durable. En combinant nos technologies de premier ordre et nos solutions innovantes à l’expertise de WSP, nous serons également en mesure de concevoir ensemble des solutions complètes pour générer des gains commerciaux transformateurs à travers l’ensemble de l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction. »

WSP communiquera des détails supplémentaires sur cette initiative prometteuse avec Microsoft plus tard aujourd’hui dans le cadre de sa journée des investisseurs, un événement permettant la participation virtuelle. La Société profitera de cette occasion pour présenter son Plan d’action stratégique mondial 2025-2027.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des informations ou des déclarations qui sont ou peuvent être des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. On reconnaît généralement les énoncés prospectifs par l’emploi de termes ou d’expressions comme « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « prévoir », « projeter », « avoir l’intention de », « cibler », « potentiel », « continuer à » ou de la forme négative de ces termes ou expressions, ou encore de formulations de nature similaire. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les informations et déclarations concernant la capacité du partenariat stratégique conclu avec Microsoft à accélérer la numérisation du secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction; notre capacité à stimuler l’innovation axée sur la valeur et à obtenir des résultats exceptionnels qui bénéficieront à notre clientèle, aux collectivités où nous sommes présents et à nos activités dans le monde entier; notre capacité à exploiter les précieuses données d’ingénierie et les connaissances sur ces données dont nous disposons; la capacité à accroître la vitesse et l’envergure avec lesquelles Microsoft peut fournir de manière responsable des installations essentielles à sa mission, telles que des centres de données; ainsi que notre capacité à mettre sur le marché de nouvelles solutions numériques pour contribuer à résoudre les défis les plus pressants de notre clientèle. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, y compris l’adoption de l’IA et des solutions numériques par la clientèle; notre capacité à exploiter le potentiel des connaissances et des données; l’acceptation d’un nouveau paradigme dans le secteur de l’architecture, de l'ingénierie et de la construction; l’amélioration attendue de l’efficacité générée par l’implémentation de technologies; les nouvelles sources de valeur attendues générées par l’IA et le numérique; ainsi que des hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, l'environnement politique et la performance économique de chaque région où nous opérons. Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que celles-ci s’avéreront exactes. Ces énoncés sont en effet soumis à certains risques et incertitudes et peuvent être basés sur des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière notable de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2023 ainsi que du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois terminés le 28 septembre 2024 (ces documents ayant été déposés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca). D’autres risques et incertitudes sont également décrits de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, des commissions des valeurs mobilières ou dans d’autres documents que la Société rend publics. Tout ce qui précède peut faire en sorte que les développements ou les résultats différeront considérablement des résultats exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs de WSP restent dans leur intégralité expressément sous réserve de cette mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date des présentes et WSP n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent expressément.

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs transport et infrastructures, bâtiment, sciences de la Terre et environnement, eau, énergie et mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Alain Michaud



Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438-843-7317

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.