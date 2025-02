Calian annonce les résultats du premier trimestre

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 13 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société de produits et services divers qui fournit des solutions novatrices dans les domaines des soins de santé, des communications, de l’apprentissage et de la cybersécurité, a publié aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2024.

Faits saillants du premier trimestre de l’exercice 2025 :

Revenus en hausse de 3 %, à 185 millions de dollars.

Marge brute de 31,8 %, légèrement en baisse par rapport à 32,5 % l’année dernière.

BAIIA ajusté 1 de 18 millions de dollars, en baisse par rapport aux 21 millions de dollars de l’année dernière.

de 18 millions de dollars, en baisse par rapport aux 21 millions de dollars de l’année dernière. Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 13 millions de dollars, en baisse par rapport aux 17 millions de dollars de l’année dernière.

de 13 millions de dollars, en baisse par rapport aux 17 millions de dollars de l’année dernière. Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté 1 de 0,6x.

de 0,6x. Rachat de 101 350 actions pour un montant de 4,9 millions de dollars.

Réaffirmation des prévisions.

Annonce d’une nouvelle filiale aux États-Unis qui mettra l’accent sur le gouvernement et la défense aux États-Unis.

Faits saillants financiers Trois mois se terminant le (en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) 31 décembre 2024 20232 % Revenus 185,0 179,2 3 % BAIIA ajusté1 17,8 21,4 (17) % BAIIA ajusté1 en % 9,6 % 11,9 % (230 pb) Bénéfice net ajusté1 10,5 14,0 (25) % BPA ajusté dilué1 0,88 1,17 (25) % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 13,1 17,2 (24) %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières consolidées sélectionnées » du rapport de gestion anglais.

« Nous avons clôturé le trimestre comme prévu et nous constatons une dynamique positive sur nos différents marchés finaux tout en continuant à bénéficier des fortes contributions de nos récentes acquisitions au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada », a déclaré Kevin Ford, chef de la direction de Calian. « La demande mondiale croissante en solutions de défense permet à Calian de jouer un rôle essentiel dans les années à venir. En outre, les discussions entre les dirigeants canadiens sur l’augmentation des investissements militaires et l’accélération des initiatives sont les bienvenues. Nous restons sur la bonne voie pour réaliser une nouvelle année record et faisons des progrès par rapport à nos objectifs à long terme. »

Résultats du premier trimestre

Les revenus ont augmenté de 3 %, passant de 179 millions de dollars à 185 millions de dollars, ce qui représente les revenus les plus élevés jamais enregistrés pour un premier trimestre. La croissance des acquisitions se situe à 8 % et cette dernière a été générée par les acquisitions de Decisive Group et des actifs nucléaires de MDA Ltd et de Mabway. La croissance organique a baissé de 5 %, la croissance générée dans le secteur de la défense mondiale ayant été compensée par une baisse du rythme de la formation à la défense nationale et par des retards dans les grands projets sur les marchés de l’espace et de l’infrastructure des technologies de l’information (TI).

La marge brute s’est établie à 31,8 % et représente le 11e trimestre au-dessus de la barre des 30 %. Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 18 millions de dollars, soit une baisse de 17 % par rapport aux 21 millions de dollars de l’année précédente, principalement en raison de la composition des revenus et de l’augmentation des investissements dans nos capacités de vente et de livraison. En conséquence, la marge du BAIIA ajusté1 a diminué à 9,6 %, par rapport à 11,9 % l’année dernière.

Le bénéfice net s’élève à (1) million de dollars, soit (0,08) dollar par action diluée, contre 6 millions de dollars, soit 0,46 dollar par action diluée, l’année précédente. Cette baisse de la rentabilité est principalement due à l’augmentation des charges comptables liées à l’amortissement et aux charges de rémunération réputée résultant des acquisitions, ainsi qu’à l’augmentation des charges d’exploitation, qui a été compensée par l’augmentation de la marge brute. Le bénéfice net ajusté1 était de 10 millions de dollars, soit 0,88 dollar par action diluée, contre 14 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action diluée, l’année précédente.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours du premier trimestre, nous avons généré 13,0 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1, ce qui représente un taux de conversion de 73 % du BAIIA ajusté1 », a déclaré Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. « Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de notre facilité de crédit pour payer des passifs de complément de prix pour 11 millions de dollars et pour réaliser des investissements en immobilisations pour 1 million de dollars. Nous avons également fourni un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 3 millions de dollars et de rachats d’actions de 5 millions de dollars. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 0,6x, bien positionnés pour poursuivre nos objectifs de croissance », a conclu M. Houston.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours de la période de trois mois terminés le 31 décembre 2024, la société a racheté 101 350 actions pour annulation en contrepartie de 4,9 millions de dollars.

Annonce d’une filiale aux États-Unis qui mettra l’accent sur le gouvernement et la défense aux États-Unis

Le 4 décembre 2024, Calian a annoncé le lancement d’une filiale indépendante axée sur les États-Unis, Calian US, Inc. Elle s’engage à obtenir des contrats avec le gouvernement américain en garantissant une conformité totale avec toutes les réglementations pertinentes. Pour faciliter cette démarche, Calian US sera créée en tant que filiale indépendante et obtiendra les certifications nécessaires pour fonctionner efficacement sur le marché américain.

Dividende trimestriel

Le 12 février 2025, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 12 mars 2025 aux actionnaires inscrits au registre le 26 février 2025. Les dividendes versés par l’entreprise sont considérés comme des « dividendes déterminés » à des fins fiscales.

Réaffirmation des prévisions

Le tableau ci-dessous présente les prévisions pour l’exercice 2025 en fonction de la nouvelle définition du BAIIA ajusté.

Prévisions pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2025 Résultats de l’exercice 2024 Croissance point milieu vs l’exercice 2024 (en milliers de dollars) Inférieur Point milieu Supérieur Revenus 800 000 840 000 880 000 746 611 12 % BAIIA ajusté.1 96 000 101 000 106 000 92 159 10 %

Ces prévisions tiennent compte de la contribution annuelle totale de l’acquisition de Decisive Group conclue le 1er décembre 2023, de l’acquisition des actifs nucléaires de MDA Ltd conclue le 5 mars 2024 ainsi que de l’acquisition de Mabway conclue le 9 mai 2024. Elles n’incluent pas d’éventuelles autres acquisitions pouvant être conclues au cours de l’exercice. Ces prévisions reflètent une nouvelle année record pour l’entreprise et la placent en bonne position pour atteindre ses objectifs de croissance à long terme.

À la médiane de la fourchette, ces prévisions reflètent une croissance des revenus et du BAIIA ajusté1 de 12 % et 10 %, respectivement, et une marge du BAIIA ajusté1 de 12 %. Il s’agirait du huitième exercice consécutif de croissance à deux chiffres des revenus et de niveaux records de revenus et de BAIIA ajusté1.

À propos de Calian

www.calian.com

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, innover, apprendre et mener des vies saines et sécuritaires. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui relèvent des défis complexes. Confiance. Savoir-faire. Notre entreprise stable est en croissance depuis 40 ans, notre siège social est situé à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains et internationaux. Visitez calian.com pour en savoir plus sur nos solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler.

