פרויקט 1401 Penn מקבל החזר

EB5 Capital, מפעילת מרכז אזורי מובילה בתעשיית ה-EB-5, הודיעה כי קיבלה החזר חלקי בניקף של 12.38 מיליון דולר מהזרמת ההון עבור פרויקט 1401 Penn (JF20).

יתרת ההשקעה, בהיקף של 4.62 מיליון דולר מתוך ה-17.0 מיליון דולר שהושקעו ב-EB-5, תישאר בפרויקט לצד מלווה בכיר חדש וספק הון מועדף.

JF20, שהושלם ביולי 2020, הוא פיתוח לשימושים מעורבים הכולל קהילת דירות בת שבע קומות, 167 יחידות דיור ומעל 20,000 רגל מרובע עבור קמעונאות בקומת הקרקע. הוא ממוקם בשכונת קפיטול היל ההיסטורית בוושינגטון. בקומת הקרקע של הנכס נמצא The Roost, אולם מזון בשטח של 12,500 רגל מרובע המופעל בידי Neighborhood Restaurant Group שכולל 12 קונספטים שונים של מתחמי מזון ומשקאות. אולם האוכל הדינמי זכה לשבחים רבים והופך במהירות ליעד מוביל בגבעת הקפיטול.

"ההחזר על ההשקעה ב-EB-5 בידי המפתח הוא רגע חשוב במחזור העסקים שלנו", אמר בריאן אוסטאר (Brian Ostar), נשיא EB5 Capital. "אנחנו גאים מאוד ברמת הבדיקה של עסקאות פוטנציאליות שמגיעות אלינו. החזרת ההון מאשרת מחדש את תהליך בדיקת הנאותות להשקעה שלנו ומדגישה את היכולת של הצוות שלנו לזהות הזדמנויות להשקעות EB-5 ברות-קיימא עבור המשקיעים שלנו".

החזר זה מציין את הפרויקט ה-18 של EB5 Capital בו החברה יכולה להתחיל להחזיר כספים למשקיעים.

EB5 Capital מספקת למשקיעים זרים כשירים הזדמנויות להשקיע בפרויקטים של יצירת מקומות עבודה בתחום הנדל"ן המסחרי במסגרת תוכנית המשקיעים המהגרים של ארצות הברית (EB-5 Visa Program). עם מטה בוושינגטון הבירה, הרקורד המכובד של EB5 Capital וההובלה בתעשייה משכו משקיעים מיותר מ-75 מדינות. כאחת ממפעילי המרכזים האזוריים הוותיקים והפעילים ביותר במדינה, החברה גייסה מעל 1.3 מיליארד דולר של הון זר בכ -45 פרויקטים של EB-5. מאה אחוז מכספי המשקיעים שלנו מוגנים על ידי ביטוח התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC) לפני פריסתם בפרויקטים שלנו. אנא בקרו באתר www.eb5capital.com לקבלת מידע נוסף.

