Orthotic Devices, Casts, and Splints Market Set to Experience Significant Growth to Reach USD 3.32 Billion by 2024

Innovations in orthotics and well-planned reimbursement regulations are expected to drive orthotic devices market growth over the coming years.

Market growth in China is anticipated to expand at a rapid pace during the forecast period due to the rising rate of urbanization and government attempts to improve healthcare facilities. ” — Future Market Insights

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 13, 2025 / EINPresswire.com / -- The global orthotic devices, casts, and splints market is experiencing significant growth, with projections indicating a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6.2% from 2022 to 2024. The market, valued at USD 2.95 billion in 2022, is expected to reach USD 3.32 billion by the end of 2024, driven by increasing demand for orthopedic solutions, rising cases of musculoskeletal disorders, and advancements in material technology.Factors such as an aging population, a growing number of sports-related injuries, and a surge in post-surgical rehabilitation cases are fueling the adoption of orthotic devices, casts, and splints. Technological innovations, including 3D printing and lightweight, durable materials, are further enhancing product effectiveness and patient comfort. With healthcare providers emphasizing non-invasive treatment options and personalized orthotic solutions, the market is poised for continued expansion. Industry players are focusing on product innovation, strategic partnerships, and geographical expansion to strengthen their market position and cater to evolving consumer needs.As the demand for efficient, patient-friendly orthopedic solutions rises, the orthotic devices, casts, and splints market is set to witness robust growth, shaping the future of rehabilitation and orthopedic care.๐Š๐ž๐ฒ ๐"๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ, ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐'๐ฉ๐ฅ๐ข๐ง๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ€ข The global market for orthotic devices, casts, and splints is expected to grow significantly at a CAGR of 6.2% from 2022 to 2024, reaching a value of USD 3.32 billion by 2024.โ€ข North America holds a leading market share (38% in 2022) driven by factors like senior population growth, rising sports injuries, and increasing musculoskeletal disorders.โ€ข Advancements in orthotic technology and supportive reimbursement policies are expected to further propel market growth.โ€ข Rising adoption of healthcare coverage, product launches, healthcare infrastructure expansion, and presence of key suppliers are driving the US market.โ€ข Availability of skilled professionals, advanced orthotic devices , and patient demand for these products are boosting the US market.โ€ข The Chinese market is anticipated to grow rapidly due to urbanization, government healthcare improvements, medical tourism, and rising disposable income. ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐žLimitations in traditional orthotics manufacturing processes mean patients often face long wait times for necessary devices. Consequently, there is a significant emphasis on technological advancements aimed at providing a competitive advantage to providers of orthotic devices, casts, and splints throughout the forecast period.Companies are actively pursuing strategies to enhance production capacity and innovate new products to drive revenue growth. Additionally, they are leveraging partnership strategies such as acquisitions and mergers.๐ ๐จ๐ซ ๐ž๐ฑ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž,โ€ข In February 2021, Breg, Inc. introduced Pinnacle and Ascendโ„ข, two new lines of spinal orthoses. This launch included 15 new products designed to enhance care for individuals with spinal injuries, while expanding their product offerings.๐Š๐ž๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐โ€ข Fillauer LLCโ€ข ComfortFit Orthotic Labs Inc.โ€ข Hanger Inc.โ€ข Amfit Inc.โ€ข Ascent Meditech Ltd.โ€ข De royal Industries, Inc.โ€ข Performance Health Inc.โ€ข DJO, LLCโ€ข Zimmer Biomet Holdings, Inc.โ€ข Stryker Corporationโ€ข 3M Healthcare๐Ž๐ซ๐ญ๐ก๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ, ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐'๐ฉ๐ฅ๐ข๐ง๐ญ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž:๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜€ & ๐—˜๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜o Plaster Castso Casting Tapeso Cast Cutterso Casting Tools and Accessories๐—ฆ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐˜€ & ๐—˜๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜o Fiberglass Splintso Plaster Splintso Other Splintso Splinting Tools and Accessories๐—ข๐—ฟ๐˜๐—ต๐—ผ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€o Functional Orthoticso Accommodative Orthotics๐—•๐˜† ๐——๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—น:๐—œ๐—ป๐˜€๐˜๐—ถ๐˜๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€o Hospitalso Orthopedic Clinicso Nursing Facilities๐—ฅ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€o Online Saleso Retail Pharmacieso Drug Stores๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:โ€ข North Americaโ€ข Latin Americaโ€ข Europeโ€ข East Asiaโ€ข South Asia & Pacificโ€ข Middle East & Africa (MEA) ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ (๐ ๐Œ๐ˆ)Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐"๐ฌ:Future Market Insights Inc.Christiana Corporate, 200 Continental Drive,Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USAT: +1-347-918-3531For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.comWebsite: https://www.futuremarketinsights.com LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube

