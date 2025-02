Pédalons pour la cause : la Jack Ride mobilise le pays pour la santé mentale des jeunes

Rejoignez les milliers de Canadien.ne.s qui se mobilisent pour offrir espoir et soutien à la jeunesse





TORONTO, 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada traverse une crise silencieuse : la santé mentale des jeunes est en péril et le suicide demeure l’une des principales causes de décès chez les jeunes. Dans cette optique, Jack.org invite les Canadien.ne.s, d’un bout à l’autre du pays, à prendre part à la Jack Ride , le plus grand événement cycliste du Canada dédié à la santé mentale des jeunes. La Jack Ride est bien plus qu’un événement cycliste : c’est un mouvement national pour le changement. En participant à la Jack Ride, des milliers de Canadien.ne.s pédalent pour financer des programmes essentiels d’éducation et de prévention en santé mentale. Ces initiatives, déployées dans chaque province et territoire, enseignent aux jeunes les bases de la santé mentale pour les aider à reconnaître les signes de détresse, à réduire la stigmatisation et à se soutenir mutuellement. Parce qu’aucun.e jeune ne devrait affronter seul.e ses défis en santé mentale.

Selon les données, quatre jeunes sur dix affirment que leurs symptômes de santé mentale ont un impact sur leur quotidien. Pourtant, plus de la moitié de ceux.celles qui nécessitent un soutien n’y ont pas accès, souvent en raison d’un manque d’éducation sur le sujet et d’une méconnaissance des ressources disponibles. Jack.org s’engage à combler cette lacune en outillant les jeunes avec les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre en charge leur bien-être mental. Après avoir participé aux programmes de Jack.org, 90 % des jeunes se sentent mieux préparé.e.s à gérer leur santé mentale.

C’est dans cet esprit que la Jack Ride a été créé : un événement mobilisateur qui allie espoir et action concrète. Les fonds recueillis permettent à Jack.org de poursuivre son travail essentiel et d’élargir la portée de ses initiatives en prévention et en éducation. Depuis 2010, plus de 11 000 participant.e.s ont permis de collecter près de 11 millions de dollars pour soutenir la santé mentale des jeunes à travers le pays. En 2025, la Jack Ride se fixe un nouvel objectif : recueillir 1,5 million de dollars afin d’assurer la pérennité de ces programmes et bâtir un avenir où chaque jeune bénéficie du soutien et des outils nécessaires pour s’épanouir.

La Jack Ride offre une opportunité inclusive aux cyclistes de tous niveaux, qu’ils.elles participent individuellement, en groupe ou en famille. Deux options sont proposées :

En personne – à Caledon, Ontario : le 24 mai 2025

À distance – Partout au Canada : roulez où et quand vous le souhaitez tout au long du mois de mai 2025

« Nous avons vu des centaines de milliers de jeunes leaders partager avec courage leur parcours en santé mentale tout en soutenant leurs pairs. Pourtant, la demande pour nos initiatives ne cesse de croître », souligne Vivien Glencross, Présidente-directrice générale intérimaire de Jack.org. « Les jeunes ne peuvent pas affronter cette crise seul.e.s. Il est de notre responsabilité collective d’agir. Ensemble, franchissons la ligne d’arrivée la plus déterminante de notre époque : un avenir où chaque jeune bénéficie du soutien nécessaire pour s’épanouir ».

Chris Lewis, participant à la Jack Ride, témoigne de l’impact personnel de l’événement :

« J’ai perdu mon frère et ma sœur à cause de problèmes de santé mentale. Avec les connaissances que j’ai aujourd’hui, j’aurais pu et dû faire davantage pour les aider. Participer à la Jack Ride fait partie de mon processus de guérison. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux contribuer à sensibiliser et à soutenir ceux et celles qui traversent aujourd’hui des épreuves similaires ».

Mobilisons-nous dès aujourd’hui pour pédaler en faveur d’un changement durable en matière de santé mentale, en soutenant les programmes essentiels de Jack.org sur jack.org/ride .

La Jack Ride est un événement rendu possible grâce au soutien généreux de Bank of America, commanditaire principal, ainsi que d’Accenture, BMO, CIBC, Zeifmans, Ardene et bien d’autres partenaires.

À propos de Jack.org

Fondé en 2010, Jack.org est un organisme caritatif canadien qui collabore avec les jeunes pour leur offrir éducation et soutien, afin qu’ils.elles puissent apprivoiser leur cheminement vers la santé mentale. Grâce à des initiatives d’impact comme les Présentations Jack, les Sections Jack et la plateforme Être là, Jack.org dote les jeunes des connaissances, des compétences et des ressources nécessaires pour obtenir du soutien avant qu'une crise ne survienne. Porté par des milliers de militant.e.s et d’allié.e.s par delà le pays, Jack.org s’est engagé à faire du Canada un pays où chaque jeune reçoit le soutien dont il.elle a besoin. C’est un mouvement générationnel qui prend son élan, prêt à transformer les mentalités et les réalités. Pour en savoir plus et soutenir la cause, visitez Jack.org. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez traversez une crise, appeler la Ligne d’aide en cas de crise de suicide au 988.

