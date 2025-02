Un cadeau qui compte pour la Saint-Valentin et le jour de la Famille : conduisez sobrement

OAKVILLE, Ontario, 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Saint-Valentin et le jour de la Famille sont des occasions spéciales pour célébrer l’amour, la famille et les liens pour beaucoup, mais pour les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies, elles peuvent aussi raviver des souvenirs douloureux de perte. MADD Canada demande aux personnes qui célèbrent de montrer l’amour pour leurs proches et leurs communautés en s’engageant à conduire sobrement.

« Chaque choix de conduite sobre que nous faisons derrière le volant est une occasion de montrer de l’amour à nos familles, amis et communautés », a déclaré la présidente nationale de MADD Canada Tanya Hansen Pratt, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision attribuable à la conduite avec capacités affaiblies en 1999. « Transformons notre attention en action en rendant les routes plus sécuritaires pour tous. »

Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Ces tragédies évitables bouleversent à jamais les familles et les communautés dans tout le pays. Pour les personnes qui ont perdu des êtres chers ou subi des blessures qui ont changé leur vie, la Saint-Valentin et le jour de la Famille peuvent être un rappel douloureux de ce qui leur a été tragiquement enlevé.

Pour un retour à la maison en toute sécurité, MADD Canada demande de :

Toujours planifier à l’avance afin de savoir comment rentrer à la maison en toute sécurité ;

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, une motoneige, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies ;

Ne jamais monter à bord d’un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies ;

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’application officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

