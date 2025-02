Experteam change de dimension en Île-de-France

Experteam, société française de conseil et d’expertise IT, poursuit ses investissements pour accompagner sa forte croissance et offrir des conditions de travail toujours plus attractives à ses équipes, ainsi qu’à ses clients et partenaires. C’est dans ce contexte que l’ESN intègre son nouveau siège sur Courbevoie.

Experteam joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la performance numérique des entreprises et des organisations. En tant que partenaire stratégique, l’ESN accompagne ses clients dans leur transformation digitale, intervenant dans des domaines clés tels que le Cloud, la Data, le développement d’applications métiers, les solutions d’intelligence collective, et la sécurité des environnements de travail digitaux. Avec une équipe de plus de 200 talents, Experteam accompagne des grands groupes, des organisations gouvernementales et des ETI dans leurs projets de transformation numérique.

En s’implantant à proximité du quartier de la Défense, Experteam fait le choix de rejoindre un écosystème dynamique, qui réunit notamment de nombreux acteurs de la Tech française. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement significatif qui va permettre à la société de continuer à renforcer ses équipes et de poursuivre l’évolution de son offre, pour proposer à ses clients des infrastructures et solutions de nouvelle génération, déjà utilisées par plus de 110 clients actifs.

"Intégrer des locaux pensés pour répondre à nos besoins dans un environnement propice à l’innovation et au travail collaboratif est une formidable opportunité." précise Sébastien MARCHÉ, Directeur général d'Experteam. "Idéalement situés à proximité des transports, ces nouveaux locaux vont également nous permettre de nous rapprocher toujours plus de nos clients et de nos partenaires et de pouvoir attirer de nouveaux talents. Dans ce contexte, nous prévoyons cette année d’ouvrir plus de 60 nouveaux postes au sein de nos équipes techniques, conseil et commerciales."

