Boulder Imaging impulsa la primera tecnología compatible con CDI2 para bancos centrales

LOUISVILLE, Colorado, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, líder en soluciones de visión artificial e inteligencia artificial, se enorgullece en anunciar el primer software compatible con Common Detector Interface 2 (CDI2) del mundo. Este software pionero, combinado con sensores Authentix GemVision™ y algoritmos de procesamiento de imágenes y acondicionamiento físico, está diseñado para ofrecer velocidad y precisión sin precedentes en autenticación de billetes y evaluación de calidad.

El estándar Common Detector Interface 2 (CDI2), desarrollado por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, representa un avance significativo para los bancos centrales en todo el mundo. Esta solución de alta tecnología estandariza la inspección de billetes, reduce el desperdicio de divisas, optimiza la calidad y reduce el impacto ambiental al aumentar la vida útil de los billetes en circulación.

El software de Boulder Imaging no solo cumple con el estándar CDI2, sino que también supera los requisitos en muchas áreas. El software evalúa la calidad de cada billete a una velocidad de 40 billetes por segundo, o más de 140,000 billetes por hora, con una tasa de precisión superior al 99.99%. Este compromiso con la excelencia está validado por la certificación Intergraf de la empresa, que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares internacionales para el sector de billetes y seguridad.

"A través del liderazgo de Boulder Imaging, CDI2 ha hecho la transición de una especificación técnica a una realidad operativa, aumentando el rendimiento y reduciendo los costos para los bancos centrales", dijo Don Mills, presidente y director de operaciones de Boulder Imaging. "Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer herramientas innovadoras que garanticen la velocidad, precisión y escalabilidad en los próximos años".

Se espera que la adopción de CDI2 en todo el sector revolucione la gestión de divisas, permitiendo a los bancos centrales seleccionar las tecnologías de detección más adecuadas de múltiples proveedores. Mientras el sector de billetes adopta este nuevo estándar, Boulder Imaging está bien posicionada para ofrecer soluciones flexibles y personalizables, lo que permite a los bancos centrales optimizar sus procesos de gestión de billetes y adaptarse a futuras funciones y materiales de seguridad para los billetes de futura generación.

Para saber más visite www.boulderimaging.com/banknote

Acerca de Boulder Imaging

Fundada en 1995, Boulder Imaging desarrolla y ofrece soluciones innovadoras de visión automatizada e inteligencia artificial que transforman el control de calidad. Con velocidad, precisión y escalabilidad sin precedentes, sus sistemas de inspección solucionan los desafíos más difíciles en sectores que incluyen productos arquitectónicos, automotriz, energía renovable, papel de seguridad y billetes de banco. Con sede en Colorado, EE. UU., Boulder Imaging se compromete a avanzar en la tecnología de visión artificial para abordar las necesidades de inspección complejas en todo el mundo. Para más información visite, www.boulderimaging.com.

Acerca de Authentix

Como la autoridad en soluciones de autenticación, Authentix trae visibilidad y trazabilidad optimizadas a las cadenas de suministro globales complejas actuales. Durante más de 25 años, Authentix ha proporcionado a los clientes soluciones físicas y habilitadas por software para detectar, mitigar y prevenir la falsificación y otras actividades de comercio ilícito de divisas, bienes sujetos a impuestos especiales y productos de consumo de marca. Los sensores CDI2 son la quinta generación de sensores de alta velocidad que Authentix ha vendido a los bancos centrales. A través de un modelo de asociación comprobado y experiencia del sector, los clientes experimentan diseño de soluciones personalizadas, implementación rápida, participación del consumidor y gestión completa del programa para garantizar la seguridad del producto, protección de ingresos y confianza del consumidor para las marcas globales más conocidas del mercado. Con sede en Addison, Texas, EE. UU., Authentix, Inc. tiene oficinas en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Asia y África para atender a clientes en todo el mundo. Para más información visite, https://www.authentix.com. Authentix® es una marca comercial registrada de Authentix, Inc.

