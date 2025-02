Boulder Imaging stellt erste CDI2-konforme Technologie für Zentralbanken bereit

LOUISVILLE, Colo., Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging, ein führender Anbieter von maschinellen Bildverarbeitungslösungen und künstlicher Intelligenz, stellt die weltweit erste CDI2-konforme (Common Detector Interface 2) Software vor. Diese bahnbrechende Software wurde in Kombination mit Authentix GemVision™ Sensoren und Bildverarbeitungs- und Fitness-Algorithmen entwickelt, um eine beispiellose Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Echtheitsprüfung und Qualitätsbewertung von Banknoten zu gewährleisten.

Der von der US-Notenbank (U.S. Federal Reserve) und der Europäischen Zentralbank (European Central Bank) entwickelte Standard Common Detector Interface 2 (CDI2) stellt einen bedeutenden Fortschritt für Zentralbanken weltweit dar. Diese Hightech-Lösung standardisiert die Banknotenprüfung, reduziert den Geldverschleiß, optimiert die Qualität und reduziert die Umweltbelastung durch eine längere Lebensdauer der im Umlauf befindlichen Banknoten.

Die Software von Boulder Imaging erfüllt nicht nur den CDI2-Standard, sondern übertrifft die Anforderungen in vielen Bereichen. Die Software bewertet die Qualität jeder Banknote bei einer Geschwindigkeit von 40 Banknoten pro Sekunde – oder mehr als 140.000 Banknoten pro Stunde – mit einer Genauigkeit von über 99,99 %. Dieses Engagement für Spitzenleistungen wird durch die Intergraf-Zertifizierung des Unternehmens bekräftigt, mit der die Einhaltung der höchsten internationalen Standards für die Banknoten- und Sicherheitsindustrie gewährleistet wird.

„Dank der Vorreiterrolle von Boulder Imaging hat sich CDI2 von einer technischen Spezifikation zu einer betrieblichen Realität entwickelt, die den Ertrag steigert und die Kosten für Zentralbanken senkt“, so Don Mills, President und Chief Operating Officer von Boulder Imaging. „Wir werden auch in den kommenden Jahren innovative Tools bereitstellen, die Schnelligkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit gewährleisten.“

Die branchenweite Einführung von CDI2 soll das Währungsmanagement revolutionieren und den Zentralbanken die Möglichkeit geben, die am besten geeignete Erkennungstechnologie unter mehreren Anbietern auszuwählen. Während die Banknotenindustrie diesen neuen Standard einführt, ist Boulder Imaging gut positioniert, um flexible und anpassbare Lösungen bereitzustellen, die es Zentralbanken ermöglichen, ihre Banknotenmanagementprozesse zu optimieren und zukünftige Sicherheitsmerkmale und -materialien für Banknoten der nächsten Generation zu berücksichtigen.

Über Boulder Imaging

Das 1995 gegründete Unternehmen Boulder Imaging entwickelt und vertreibt innovative Bildverarbeitungs- und KI-Lösungen, die den Bereich der Qualitätssicherung revolutionieren. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit lösen die Prüfsysteme des Unternehmens die schwierigsten Herausforderungen in Branchen wie Architekturprodukte, Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Sicherheitspapier und Banknoten. Boulder Imaging hat seinen Hauptsitz in Colorado, USA, und widmet sich der Weiterentwicklung der industriellen Bildverarbeitungstechnologie zur Lösung komplexer Prüfaufgaben weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.boulderimaging.com.

Über Authentix

Als Autorität für Authentifizierungslösungen sorgt Authentix für mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit in den komplexen globalen Lieferketten von heute. Seit mehr als 25 Jahren bietet Authentix seinen Kunden physische und softwarebasierte Lösungen zur Erkennung, Eindämmung und Verhinderung von Fälschungen und anderen illegalen Handelsaktivitäten im Zusammenhang mit Währungen, verbrauchsteuerpflichtigen Waren und Markenprodukten. Die CDI2 Sensoren sind die fünfte Generation von Hochgeschwindigkeitssensoren, die Authentix an Zentralbanken verkauft hat. Durch ein bewährtes Partnerschaftsmodell und Branchenexpertise profitieren Kunden von maßgeschneiderten Lösungsdesigns, schneller Implementierung, Kundenbindung und umfassendem Programmmanagement, die Produktsicherheit, Umsatzschutz und Verbrauchervertrauen für die bekanntesten globalen Marken auf dem Markt gewährleisten. Authentix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Addison, Texas, USA, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.authentix.com. Authentix® ist eine eingetragene Marke der Authentix, Inc.

