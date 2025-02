Intapp inaugura Centro de Investigação e Desenvolvimento de Lisboa

O novo escritório em Portugal será um centro de inovação para as soluções verticais de IA da Intapp

PALO ALTO, Califórnia, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Intapp (NASDAQ: INTA), líder global de soluções baseadas em IA para profissionais de consultoria, mercados de capitais e escritórios de advogados, anunciou hoje que abriu um novo centro em Lisboa, Portugal. O Centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) de Lisboa será um centro de inovação para a equipa de I&D da Intapp sediada na Europa Ocidental. Aqui, irão ajudar a desenvolver as soluções verticais de IA da Intapp, nas quais as principais empresas globais de contabilidade, consultoria, banca de investimento, jurídicas, capitais privados e ativos reais confiam para a modernização e o crescimento.

“Estamos entusiasmados por inaugurar o Centro de I&D de Lisboa”, afirmou Michele Murgel, Chief People and Places Officer da Intapp. “A nossa primeira prioridade é definir uma equipa de classe mundial que irá desenvolver novas soluções que tragam o poder da automação e da inteligência para as empresas de serviços profissionais e financeiros. O ecossistema tecnológico de Lisboa — incluindo os melhores talentos em engenharia e tecnologia — juntamente com a sua reputação de inovação e uma comunidade vibrante — fazem desta o local perfeito para o nosso centro de inovação.”

A Intapp conta já com mais de 10 profissionais a trabalharem em Portugal e está neste momento a recrutar para 15 funções adicionais . Muitas destas funções irão focar-se em I&D, incluindo programadores front-end e back-end, especialistas em quality assurance (QA), profissionais de cybersecurity e engenheiros de Cloud e DevOps. Estão também abertas vagas para as funções de apoio, serviços e operações.

O Centro de I&D de Lisboa da Intapp irá também oferecer um programa de estágios em 2025 para proporcionar aos estudantes de engenharia e ciência da computação experiência prática em projetos e para desenvolver um pipeline de talentos de nível principiante.

“Estamos entusiasmados por lançar o nosso programa de estágios no Centro de I&D da Intapp em Lisboa. Este programa proporciona uma oportunidade única para os estudantes talentosos ganharem experiência prática com as mais recentes tecnologias”, afirmou Hugo Sampaio, Diretor de Operações e Estratégia de Desenvolvimento de Produto da Intapp. “Este programa permite-nos orientar a próxima geração de inovadores, ao mesmo tempo que beneficiamos de novas perspetivas que impulsionam a criatividade e melhoram as nossas soluções baseadas em IA.”

“Estamos muito satisfeitos com a decisão da Intapp de localizar o seu novo Centro de I&D em Lisboa. Este novo empreendimento reflete a confiança em Portugal e exemplifica o tipo de projetos que a AICEP pretende atrair — empreendimentos que acrescentem valor à nossa economia e alavanquem a qualidade excecional do talento local”, afirmou Ricardo Arroja, Presidente e CEO da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. “Em Lisboa, a Intapp encontrará um ecossistema local vibrante e multicultural, onde o talento desempenha um papel estratégico no sucesso de empreendimentos, tais como o novo Centro de I&D. Estamos confiantes de que os serviços e produtos desenvolvidos localmente terão um impacto global e contribuirão para desenvolver ainda mais o portfólio de produtos da Intapp. Desejamos as maiores felicidades ao Centro de I&D da Intapp em Lisboa. Bem-vindos!”

O Centro de I&D da Intapp em Lisboa está localizado no Parque das Nações, uma zona vibrante no coração do corredor tecnológico de Lisboa. A Intapp escolheu o Parque das Nações pela sua mistura de infraestruturas modernas, acessibilidade e inovação tecnológica. Bem localizada perto da Gare do Oriente e rodeada de espaços verdes e de um pitoresco passeio marítimo, a área oferece um equilíbrio perfeito entre conveniência e lazer.

Como centro para empresas tecnológicas e start-ups, o Parque das Nações acolhe uma comunidade profissional dinâmica, tornando-se no local ideal para a Intapp. O design de conceito aberto do escritório incentiva a colaboração, ao mesmo tempo que as salas de reuniões e os espaços de trabalho modernos — equipados com tecnologia avançada e secretárias ergonómicas — refletem o compromisso da Intapp com a inovação e o bem-estar dos colaboradores.

Desde que entrou em bolsa em 2021, a Intapp expandiu-se para mais de 1200 colaboradores a nível global na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico. A cultura da Intapp enfatiza a responsabilidade pessoal e o crescimento num ambiente diversificado, inclusivo e colaborativo. Os membros da equipa apoiam-se mutuamente numa atmosfera positiva e aberta que estimula a criatividade, a acessibilidade e o trabalho em equipa. A empresa está empenhada em criar um ambiente de trabalho moderno, conectado e flexível, apoiando tanto o sucesso profissional como o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.

