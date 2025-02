ControlUp for Apps ist ab sofort verfügbar

Neueste direkt einsetzbare Erweiterung der ControlUp ONE DEX Platform liefert Echtzeiteinblicke in SaaS- und Webanwendungen, auftretende Probleme lassen sich dadurch frühzeitig erkennen und beheben

SAN FRANCISCO, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ControlUp, Vorreiter in Sachen Digital Employee Experience (DEX) Management, stellte heute ControlUp for Apps vor. Die neue Integration, die Teil der ControlUp ONE Platform ist, ermöglicht SaaS- und Webanwendungen in Echtzeit zu überwachen und proaktiv zu verwalten. Kritische aus einem mangelnden Gesamtüberblick resultierende Informationslücken, denen IT-Teams heute beim Management hybrider Arbeitsumgebungen und kombinierter Workspaces gegenüberstehen, werden dadurch geschlossen.

Zunehmende Nutzung von SaaS-Lösungen birgt neue Herausforderungen

Die in schnellem Tempo voranschreitende Verbreitung von SaaS-Anwendungen stellt Unternehmen deren Sicherheit und Verwaltung angehend vor neue Herausforderungen. Laut dem Gartner Magic Quadrant Magic Quadrant™ for SaaS Management Platforms 20241 sind „Organisationen, die es bis 2027 versäumen, SaaS-Lebenszyklen zentral zu verwalten und infolgedessen keinen vollständigen Überblick über die SaaS-Nutzung oder -Konfiguration haben, fünfmal anfälliger für einen Cyberangriff oder Datenverlust. Weiter heißt es: „Bis 2027 werden Unternehmen, die über keinen Gesamtüberblick verfügen und SaaS-Lebenszyklen nicht koordinieren, mindestens 25 Prozent mehr für SaaS ausgeben. Der Grund hierfür sind ungenutzte Lizenzen und der Einsatz unnötiger, sich überschneidender Tools.“

Vielfältige Vorteile für Service-Desk-, Desktop- und IT-Betriebsteams

ControlUp for Apps ist benutzerfreundlich, schnell einsatzbereit und ermöglicht IT-Teams Probleme, die die Mitarbeitererfahrung oder allgemeinere systemische Abläufe betreffen, rasch zu erkennen und zu beheben. Spezielles SaaS-Know-how ist hierfür nicht erforderlich, das ist angesichts der wachsenden Abhängigkeit von unterschiedlichen, komplexen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Dies zahlt sich wie folgt aus:

Verbesserte IT-Service-Desk-Effizienz , indem zentrale Leistungskennzahlen und Fehlermeldungen in die bereits bestehenden, mitarbeiterorientierten Ansichten von ControlUp ONE eingebunden werden. Am digitalen Arbeitsplatz auftretende Probleme lassen sich dadurch schnell lokalisieren und die eigentlichen Ursachen für Störungen von SaaS- oder Webanwendungen zügig ermitteln sowie zielgerichtet beseitigen. Dank dieser erweiterten Fehlerbehebungsfunktionen können Endbenutzer ohne Verzögerungen oder Eskalationen zu ihrer vollen Produktivität zurückkehren.

erhalten durch die Echtzeit-Überwachung von SaaS- und Webanwendungen ein umfassendes Bild von der digitalen Arbeitsplatzerfahrung. Blinde Flecken, die häufig zu Verzögerungen führen und Missverständnissen zwischen den Technologieteams verursachen, lassen sich dadurch aufdecken und eliminieren. Desktop-Teams erhalten die nötigen Einblicke, um Probleme präventiv anzugehen, ohne dass dies spezielles Fachwissen oder zusätzliche Schulungen erfordert. Schuldzuweisungen zwischen den Verantwortlichen lassen sich dadurch vermeiden. IT-Betriebsteams können ein umfassendes Bild vom Status und der Nutzung aller überwachten SaaS- und Webanwendungen gewinnen. Die intuitiven Dashboards der Plattform zeigen detaillierte Leistungsdaten an, die ein proaktives Management des Anwendungszustands ermöglichen. Diese stellt sicher, dass die IT ein hohes Maß an Servicekontinuität und Anwendungsverfügbarkeit aufrechterhalten kann und ist von entscheidender Bedeutung für die Produktivität der Mitarbeiter.



Erweiterung optimiert das Management von SaaS- und Webanwendungen

ControlUp for Apps integriert Technologie, die von Avanite – einem Pionier im Nutzer- und Browsermanagement – erworben wurde. Diese ist seit November 2023 Teil der ControlUp Innovation Engine. ControlUp for Apps ist eng in die ControlUp ONE Platform eingebunden und nutzt Funktionen wie benutzerdefinierte Berichte, Warnmeldungen und automatisierte Datenexporte, welche die bereits durch synthetisches Monitoring und Secure DX User Risk Analytics von ControlUp gewonnenen SaaS- und Webanwendungsdaten gezielt ergänzen.

Zitat

„ControlUp for Apps ist ein entscheidender Schritt, um die Leistungsfähigkeit von SaaS- und Webanwendungen, auf die Mitarbeiter im Arbeitsalltag zunehmend angewiesen sind, optimal zu verwalten und zu optimieren. Dank unserer tiefgehenden Einblicke und erprobten Prozesse zur Problemlösung können IT-Teams Anwendungsstörungen zielgerichtet beheben, ohne sich spezielles Know-how aneignen zu müssen. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch die IT-Sicherheit.“

Guy Weintraub, Vice President of Product ControlUp

Über ControlUp

ControlUp beseitigt Reibungsverluste am digitalen Arbeitsplatz und schafft so für IT-Teams und Mitarbeiter ein produktives, leistungsstarkes Arbeitsumfeld. Durch die Verbesserung der digitalen Erfahrung in jeder Umgebung mithilfe umsetzbarer, KI-gestützter Erkenntnisse und proaktiver Maßnahmen reduziert die skalierbare Digital Employee Experience (DEX) Plattform von ControlUp die Kosten und Komplexität des Arbeitsplatzmanagements, steigert die Effizienz und liefert einen messbaren ROI im gesamten Unternehmen. Weltweit vertrauen fast 2.000 Kunden auf ControlUp, darunter mehr als ein Drittel der Fortune 100-Unternehmen. Weitere Informationen: http://www.controlup.com .

1 Quelle: Gartner® Magic Quadrant™ for SaaS Management Platforms

Autoren: Tom Cipolla, Yolanda Harris, Jaswant Kalay, Dan Wilson, Ron Blair, Lina Al Dana

Veröffentlichungsdatum: September 2024

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

