Bioxodes obtient de nouveaux financements qui permettront de franchir les jalons début 2025 et de poursuivre son financement de Série B

Bioxodes lève 2,7 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques dans le cadre d'une extension de la Série A

Des données intermédiaires issues de l'étude de phase 2a sur l'hémorragie intracérébrale, intitulée BIRCH, sont attendues au premier trimestre 2025

Le recrutement, jusqu’à 16 patients supplémentaires, se poursuit pour l'étude BIRCH

Les préparatifs de l'étude de phase IIb des effets de BIOX-101 sur l'hémorragie intracérébrale sont en cours, pour un lancement prévu dès la clôture de la Série B

Gosselies (Belgique), le 12 février 2025 (08:30 CET) – Bioxodes SA, société biopharmaceutique de stade clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires, a levé 2,7 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques dans le cadre d'une extension de son tour de financement de Série A, qui s’élève désormais à environ 15 millions d'euros. Ces fonds permettront à la société de fournir les résultats complets de l'étude BIRCH de phase 2a portant sur les effets de BIOX-101 pour traiter l'hémorragie intracérébrale (ICH), une maladie orpheline sans intervention thérapeutique actuellement approuvée, et de se préparer au lancement d'une étude de phase 2b qui pourra peut-être ouvrir la voie à une homologation du BIOX-101 pour le traitement de cette pathologie.

« L'extension de la Série A représente un engagement financier important de la part de nos investisseurs historiques et une marque de confiance inestimable pour l'avenir de Bioxodes », a déclaré Marc Dechamps, CEO de Bioxodes. « Nous en sommes à un moment crucial du développement de BIOX-101, un candidat-médicament « first-in-class » pour traiter les effets dévastateurs des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, un besoin médical important non satisfait. Au cours du premier semestre 2025, nous informerons nos investisseurs des prochaines étapes majeures, notamment le renforcement de notre Top management, les résultats intérimaires de l'étude BIRCH de phase 2a, la décision relative à la désignation de BIOX-101 en tant que médicament orphelin et enfin notre tour de financement de Série B. »

Le recrutement pour l'étude ouverte et randomisée BIRCH se poursuit après que Bioxodes ait recruté les 16 premiers patients en décembre. Bioxodes prévoit de présenter une analyse intérimaire de ces patients lorsque les données seront disponibles. La Société attend également une réponse imminente des régulateurs américains et européens au sujet de la désignation de BIOX-101 en tant que médicament orphelin, dont la demande a été effectuée au quatrième trimestre 2024. L'hémorragie intracérébrale est classée comme une maladie orpheline aux États-Unis et en Europe ; or, les médicaments développés pour le traitement de maladies orphelines peuvent potentiellement bénéficier d'une commercialisation relativement rapide par rapport aux autres médicaments. Par exemple, l'étude de phase 2b avec BIOX-101 pourrait suffire pour demander une autorisation conditionnelle de mise sur le marché du traitement avant la fin de cette décennie.

En parallèle, Bioxodes se prépare à accélérer la production de BIOX-101 en vue d’unee étude internationale de phase 2b à des fins d'enregistrement, dont elle envisage le lancement dès le début de l'année prochaine et pour laquelle elle prévoit de débuter le recrutement des patients au premier trimestre de 2027. Les étapes de fabrication et les contrôles (CMC) nécessaires pour la production de BIOX-101 pour la phase 2b prendront environ un an. Bioxodes lancera un tour de financement de Série B d'environ 50 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, pour soutenir les processus de CMC et de développement clinique de BIOX-101, ainsi que pour développer ce candidat-médicament pour des indications supplémentaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les maladies thrombo-inflammatoires non prises en charge de manière satisfaisante. En outre, Bioxodes explorera d'autres options novatrices pour traiter les maladies thrombo-inflammatoires.

BIOX-101, synthétisé à partir d'une petite protéine présente dans la salive de la tique1, est conçu pour réduire les lésions cérébrales secondaires qui surviennent après un AVC hémorragique. BIOX-101 a démontré des avantages remarquables dans des études précliniques de validation de principe, notamment pour la prévention de la formation de caillots sanguins, ainsi que la réduction de la neuroinflammation préjudiciable après une hémorragie intracérébrale. Contrairement aux anticoagulants actuellement commercialisés pour prévenir la formation de caillots sanguins, BIOX-101 réduit celle-ci sans pour autant augmenter le risque d'hémorragie. BIOX-101 inhibe également l'activation des neutrophiles qui libèrent des filaments d'ADN extracellulaires (appelés NETs), ce qui peut provoquer une inflammation excessive, exacerber les lésions cérébrales et perturber la barrière hémato-encéphalique.

Bioxodes est une société biopharmaceutique de stade clinique développant de nouvelles thérapies dédiées à la prévention et au traitement de maladies thrombotiques et inflammatoires. Depuis sa création en 2013, Bioxodes développe son actif principal BIOX-101, un candidat médicament de première catégorie destiné aux patients atteints de maladie thrombo-inflammatoire. Son portefeuille de candidats médicaments innovants dédiés à la prévention des maladies (thrombo)inflammatoires repose sur le mécanisme d'action unique de BIOX-101. Sur le plan international, Bioxodes détient à la fois des brevets délivrés et des brevets en cours d’examen pour BIOX-101. Les recherches de Bioxodes sont soutenues par la Région wallonne. La société est immatriculée en Belgique sous le numéro 825.151.779.

