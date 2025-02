EBC Financial Group Analisis Risiko Pasar Saat Trump Membatalkan Komitmen Iklim AS

Pembalikan kebijakan iklim dan strategi ekonomi Trump dapat memengaruhi komoditas, perdagangan, dan pasar forex. EBC Financial Group memberikan wawasan penting bagi trader dalam menghadapi volatilitas.

EBC Financial Group analisis dampak perubahan kebijakan iklim Trump terhadap pasar global, komoditas, dan perdagangan di tengah ketidakpastian.

THAILAND, February 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Seiring dengan terbentuknya agenda Donald Trump tahun 2025, pasar global bersiap menghadapi gelombang volatilitas di seluruh kebijakan energi, perdagangan, dan fiskal. Dengan adanya perubahan yang diantisipasi dalam produksi bahan bakar fosil, strategi tarif yang agresif, dan reformasi pajak yang menyeluruh, para pedagang harus siap untuk menavigasi lanskap yang berkembang pesat. EBC Financial Group (EBC), pemimpin dalam solusi keuangan, telah menganalisis perkembangan ini untuk membantu para pelaku bisnis dan pasar lebih memahami lanskap ekonomi yang terus berkembang.

Pasar Energi Berubah-ubah: Bagaimana Memperdagangkan Minyak dan Emas di Tengah Dorongan Trump terhadap Bahan Bakar Fosil

Aspek utama dari agenda kebijakan Trump melibatkan pembalikan insentif energi terbarukan sambil memperkuat eksplorasi bahan bakar fosil. Langkah-langkah ini diharapkan memiliki dampak luas pada pasar komoditas. Sementara harga minyak mungkin menghadapi tekanan turun karena kelebihan pasokan, volatilitas ini menciptakan peluang bagi para pedagang untuk memanfaatkan perubahan harga.

· Harga Minyak: Lacak laporan persediaan minyak mentah EIA; tren kelebihan pasokan dapat menjadi sinyal peluang penjualan singkat.

· Emas sebagai Lindung Nilai: Ketidakpastian seputar deregulasi iklim dan potensi respons global dapat berkontribusi terhadap pergeseran permintaan terhadap aset-aset safe haven seperti emas dan perak.

Perdagangan dan Kebijakan Fiskal

Fokus baru Trump pada proteksionisme dan nasionalisme ekonomi tengah membentuk kembali lanskap perdagangan dan fiskal, dengan dampak berantai di seluruh pasar global. Salah satu langkah yang diusulkan pemerintah mencakup peningkatan tarif pada barang-barang China, yang dapat membebani rantai pasokan, meningkatkan biaya, dan menciptakan tantangan bagi bisnis yang bergantung pada jaringan perdagangan global.

Selain itu, agenda kebijakan fiskal Trump memperkenalkan pengurangan pajak perusahaan yang bertujuan untuk merangsang investasi domestik dan aktivitas industri di AS. Namun, pendekatan ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan tingkat utang nasional, dengan IMF memproyeksikan bahwa defisit AS dapat mendorong rasio utang terhadap PDB hingga 140% pada tahun 2032. Perkembangan tersebut dapat memiliki implikasi jangka panjang terhadap suku bunga, inflasi, dan stabilitas pasar keuangan yang lebih luas.

Pasar Valas: Menavigasi Volatilitas yang Disebabkan Tarif

Pada bulan Februari 2025, Presiden Donald Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang Tiongkok, yang merupakan pengurangan dari tarif yang diusulkan sebelumnya sebesar 60%. Meskipun kebijakan ini telah

menimbulkan fluktuasi di pasar mata uang, yuan Tiongkok tetap tangguh, didukung oleh langkah-langkah ekonomi proaktif Beijing dan kemitraan perdagangan yang kuat, yang terus memperkuat kepercayaan pasar.

Pertimbangan Utama bagi Pedagang:

· Fokus pada Mata Uang Safe-Haven: Periode ketidakpastian perdagangan sering kali mendorong permintaan untuk aset safe-haven, termasuk dolar AS (USD) dan franc Swiss (CHF). Pedagang dapat mempertimbangkan posisi strategis sambil memperhitungkan volatilitas yang didorong oleh kebijakan.

· Pantau Stabilitas Yuan: Meskipun ada tekanan eksternal, inisiatif ekonomi strategis Tiongkok telah membantu menjaga stabilitas yuan. Para pedagang harus memantau penyesuaian kebijakan dan reaksi pasar global dengan saksama, mengidentifikasi peluang untuk melakukan lindung nilai atau menyeimbangkan kembali eksposur jika diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang dampak perubahan kebijakan, kunjungi www.ebc.com .

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan layanannya dalam bidang pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor yang berlokasi strategis di pusat-pusat keuangan terkemuka seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan banyak lagi, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman)

Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.