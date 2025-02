Crossject annonce le renouvellement de Patrick Alexandre et Isabelle Liebschutz dans leurs fonctions de membres d’un nouveau Directoire ressérré

Dijon, FRANCE, 12 février 2025 – 07H30 (CET) – Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext Growth : ALCJ), société pharmaceutique spécialisée dans le développement des médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, une technologie unique et récompensée qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situations d’urgence, annonce que le Directoire sera composé à compter du 17 février prochain de Patrick Alexandre, en qualité de Président et d’Isabelle Liebschutz, en tant que Directeur Qualité et Règlementaire et Pharmacien Responsable de Crossject. Leurs mandats ont été renouvelés par le Conseil de surveillance tenu ce jour pour une durée de 4 ans. Le mandat d’Olivier Giré n’a pas été renouvelé compte-tenu de son départ prochain de Crossject et prendra fin le 17 février 2025.

Ce nouveau Directoire, désigné à l’unanimité par le Conseil de Surveillance, a été resserré et sera concentré sur les phases finales d’enregistrement du ZEPIZURE® auprès de la FDA, une étape transitoire clé dans la transformation de Crossject vers la commercialisation en directe aux Etats-Unis.

Patrick Alexandre, Président du Directoire et Philippe Monnot, Président du Conseil de Surveillance, ont déclaré : « Au nom de toute l’équipe et du Conseil de Surveillance, nous souhaitons remercier chaleureusement Olivier Giré pour ses contributions majeures dans la qualité des relations établies avec de nombreux partenaires internationaux et à travers toutes les étapes opérationnelles qui ont permis à Crossject de valider ZENEO®.»

Olivier Giré a ajouté : « Je remercie toute l’équipe de Crossject pour ces années intenses dédiées avec succès à l’émergence d’une technologie unique au monde, capable de révolutionner la valeur clinique des injectables dans de nombreuses indications. Je souhaite à l’équipe toute la réussite qu’elle mérite dans le lancement de ZEPIZURE® et de son portefeuille actuel de produits candidats ainsi que dans les prochaines initiatives exploitant la technologie ZENEO®. »

Au-delà de ses deux membres, qui ont fait partie de l’équipe fondatrice de Crossject, le nouveau Directoire de Crossject sera en mesure d’orchestrer l’exécution par une équipe de Management, comprenant des membres expérimentés dans les domaines stratégiques à Crossject sur les 18 prochains mois :

Tony Tipton, Chief Operating Officer USA ;

Olivier Lacombe, Directeur Développement Pharmaceutique ;

Marianne Svensson, Directeur Administratif et Financier ;

Didier Morin, Directeur Industriel.

Déclarations prospectives de Crossject

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Même si la Société considère que ses prévisions sont fondées sur des hypothèses raisonnables, toutes déclarations autres que des déclarations de faits historiques que pourrait contenir ce communiqué de presse relatives à des événements futurs sont sujettes (i) à des changements sans préavis, (ii) à des facteurs que la Société ne maîtrise pas, (iii) aux résultats des études cliniques, (iv) aux exigences réglementaires, (v) à des augmentations des coûts de production, (vi) à l’accès au marché, (vii) remboursement (viii) à la concurrence, (ix) à des réclamations potentielles sur ses produits ou la propriété intellectuelle. Ces déclarations peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, toutes déclarations commençant par, suivies par ou comprenant des mots ou expressions tels que « objectif », « croire », « prévoir », « viser », « avoir l’intention de », « pouvoir », « anticiper », « estimer », « planifier », « projeter », « devra », « peut avoir », « probablement », « devrait », « pourrait » et d’autres mots et expressions de même sens ou employés à la forme négative. Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques intrinsèques et à des incertitudes hors du contrôle de la Société qui peuvent, le cas échéant, entraîner des différences notables entre les résultats, performances ou réalisations réels de la Société et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou implicitement par lesdites déclarations prospectives. Une liste et une description de ces risques, aléas et incertitudes figurent dans le Rapport Annuel 2023 de la Société. Par ailleurs, ces déclarations prospectives ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Sauf exigence légale, la Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives et ce y compris dans le cas où des informations nouvelles viendraient à être disponibles.

Ce communiqué de presse a été rédigé en français et en anglais. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

