Stracon Group Anuncia su Listadoen la Bolsa de Valores de lima, Expandiendo su Presencia en Mercados Clave de América Latina

LIMA, Perú, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- STRACON Holdings S.A. (“STRACON Group” o la “Compañía”) se complace en anunciar su listado en la Bolsa de Valores de Lima (“BVL” o la “Bolsa de Lima”) bajo el símbolo BVL: STRACOC1. Este listado refuerza la visibilidad regional de la Compañía y ofrece una plataforma adicional para relacionarse con inversionistas y otros grupos de interés.

Fernando García-Rosell, Presidente de STRACON Group y Director General del Grupo de Infraestructura y Capital Privado de Ashmore, comentó: “Este hito refleja el crecimiento estratégico de STRACON Group y nuestro compromiso con la transparencia y la generación de valor en el sector minero. Ashmore, como accionista mayoritario, junto con la alta dirección y nuestros accionistas minoritarios, sigue plenamente comprometido con la ejecución del plan de negocios y la estrategia de crecimiento a largo plazo de STRACON Group.”

Steve Dixon, CEO de STRACON Group, agregó: “Este listado refuerza nuestro compromiso de crear valor sostenible para todos los grupos de interés, ampliar nuestra presencia en el mercado y posicionar a la Compañía para futuras oportunidades, incluida la posibilidad de participar en mercados de capital más amplios. A medida que expandimos nuestra presencia en las Américas, seguimos enfocados en impulsar la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Nuestra prioridad continúa siendo la ejecución de proyectos de minería y construcción de alta calidad que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes, manteniendo siempre los más altos estándares de seguridad y desempeño.”

Acerca de STRACON Group

STRACON Group es un proveedor líder de servicios mineros que ofrece soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina. Con más de dos décadas de experiencia, la Compañía se ha consolidado como un socio de confianza para operadores mineros de clase mundial en las Américas, ofreciendo experiencia en planificación minera, ingeniería, operaciones a cielo abierto y subterráneas, alquiler y mantenimiento de equipos, y soluciones tecnológicas avanzadas. STRACON Group mantiene una sólida presencia geográfica, con oficinas corporativas en Toronto, Lima y Santiago.

Con el respaldo de su accionista mayoritario, Ashmore Group, STRACON Group ha ampliado sus capacidades mediante adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, guiado por su compromiso con la excelencia operativa. Entre 2020 y 2024, los ingresos de la Compañía crecieron a una tasa promedio anual del 34%, consolidando su posición como un actor clave en el sector de servicios mineros. La adquisición de AMECO South America en 2023 fortaleció sus servicios de alquiler de equipos y soporte operativo, mientras que las inversiones en ingeniería y tecnología han potenciado su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras, eficientes y rentables a sus clientes.

Segmentos de Negocio

Servicios Industriales - Tajo Abierto y Subterráneo: A través de dos marcas especializadas, este segmento proporciona soluciones integrales para proyectos mineros a cielo abierto y subterráneos. STRACON ofrece servicios completos de minería y construcción a cielo abierto, que incluyen diseño de minas, planificación, movimientos de tierras y minería por contrato, asegurando una ejecución eficiente de los proyectos desde su desarrollo hasta la producción. Dumas Mining, la subsidiaria canadiense de la Compañía, es un contratista líder en minería subterránea, especializado en desarrollo de minas, infraestructura y construcción minera, ingeniería de valor, desarrollo vertical mecanizado (profundización de pozos y excavación de tiros).



A través de dos marcas especializadas, este segmento proporciona soluciones integrales para proyectos mineros a cielo abierto y subterráneos. STRACON ofrece servicios completos de minería y construcción a cielo abierto, que incluyen diseño de minas, planificación, movimientos de tierras y minería por contrato, asegurando una ejecución eficiente de los proyectos desde su desarrollo hasta la producción. Dumas Mining, la subsidiaria canadiense de la Compañía, es un contratista líder en minería subterránea, especializado en desarrollo de minas, infraestructura y construcción minera, ingeniería de valor, desarrollo vertical mecanizado (profundización de pozos y excavación de tiros). Alquiler de Equipos: Operando bajo la marca AMECO South America, este segmento ofrece un conjunto completo de servicios de soporte operativo para mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos. Además, brinda servicios mineros especializados, como transporte de materiales y mantenimiento dedicado.



Operando bajo la marca AMECO South America, este segmento ofrece un conjunto completo de servicios de soporte operativo para mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos. Además, brinda servicios mineros especializados, como transporte de materiales y mantenimiento dedicado. Ingeniería & Tecnología: Bajo la marca STRACON Engineering & Tech, este segmento proporciona soluciones integradas de ingeniería, adquisiciones y construcción, junto con servicios de tecnología operativa e informática. Estas soluciones ayudan a los clientes a optimizar su producción, mejorar los estándares de seguridad y adaptarse a las demandas cambiantes de la minería.



Acerca de la Bolsa de Valores de Lima

La Bolsa de Valores de Lima, ahora es filial de Nuam, la primera integración regional de bolsas de valores que une los mercados de Chile, Colombia y Perú. Ello con el objetivo de estandarizar las condiciones y reglas de operaciones de los tres países, adhiriéndose a los más altos estándares internacionales para atraer flujos de inversión extranjera con mayor fuerza y confianza al mercado regional.

Para más información, por favor contacte:

STRACON Group

Royal Bank Plaza, South Tower

200 Bay Street, Suite 2301

Toronto, Ontario M5J 2J1 Canadá

Correo electrónico: external.communications@stracon-group.com

https://www.stracon-group.com/

