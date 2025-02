Mainspring expande red de canal con distribuidores líderes mientras amplía instalaciones de generadores lineales

MENLO PARK, California, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mainspring Energy anunció hoy la expansión de su red de ventas de canal hacia nuevos mercados y regiones geográficas, acelerando la adopción de los generadores lineales de la empresa con la adición de tres nuevos distribuidores. El programa da la bienvenida a dGEN Energy Partners, Gould Group e INF Associates al equipo de empresas asociadas que llevan las soluciones avanzadas de generación de energía de Mainspring a empresas comerciales e industriales.

La adición de estos distribuidores de energía líderes amplía el alcance de Mainspring a más proyectos y mercados verticales, como hoteles y edificios comerciales, infraestructura de carga de vehículos eléctricos, instalaciones de almacenamiento en frío y otras operaciones industriales. También abre la puerta a la ejecución de proyectos en nuevas regiones para la empresa, particularmente en Puerto Rico y el Caribe, que son propensos a fenómenos meteorológicos extremos y cortes de energía prolongados. Al igual que el mercado de generadores lineales de rápido crecimiento de EE. UU., las empresas comerciales e industriales de esta región están explorando soluciones de generadores lineales para un mayor control sobre sus recursos y costos de energía. Los productos de Mainspring ofrecen una capacidad de energía resistente, de bajas emisiones e instalada rápidamente con flexibilidad líder en el mercado en ubicación, alcance del proyecto, perfiles de carga y tipos de combustible.

"En una era de crecimiento de carga sin precedentes, la demanda de energía confiable y eficaz aumenta en todo el mundo", dijo Wissam Balshe, director sénior de asociaciones de canal de Mainspring. “dGen, Gould Group e INF aportan su valiosa experiencia a nuestro equipo de distribuidores en la implementación de infraestructura energética avanzada en mercados comerciales e industriales. Juntos estamos expandiendo nuestro alcance y acelerando la transición a una energía más limpia y eficaz".

La red ampliada de distribuidores pone las soluciones de Mainspring en manos de una creciente fuerza de expertos de la industria especializados en proyectos de energía fiables, asequibles y sostenibles que ofrecen nueva capacidad de energía. Se basa en el lanzamiento de la red de distribuidores de Mainspring el año pasado y las asociaciones estratégicas de Mainspring con los líderes mundiales de energía Schneider Electric y ABM.

dGen

dGen aporta una vasta experiencia en el sector de energía renovable con más de 750 MW de energía limpia instalados hoy. Son conocidos en el sector solar por su capacidad para llevar un proyecto desde el diseño hasta el financiamiento y la instalación con un equipo dedicado de desarrolladores e instaladores de EPC. dGen amplía el acceso a soluciones de energía renovable a los 50 estados, Puerto Rico y el Caribe.

Gould Group

Como fiduciario confiable del portafolio inmobiliario, Gould Group utiliza la eficacia energética como una herramienta estratégica para mejorar la rentabilidad y la calidad en propiedades industriales, oficinas, hospitalarias y multifamiliares en todo el país. Gould Group mantiene tres certezas: presupuesto, ejecución y calidad, asegurando que cada proyecto sea finalizado a tiempo, dentro del presupuesto y con los más altos estándares. Su experiencia abarca adquisición de energía, financiación estratégica y soluciones de sostenibilidad personalizadas, lo que le permite maximizar la eficacia, reducir los costos y crear valor a largo plazo para sus clientes.

INF Associates

INF es una empresa de soluciones energéticas llave en mano que realiza el diseño completo, suministro de equipos e instalación de proyectos, incluyendo soluciones de carga de vehículos eléctricos (EV), actualizaciones de iluminación LED, tecnologías de energía distribuida y renovable y modernización de sistemas mecánicos. INF tiene oficinas en la Ciudad de Nueva York, el Valle del Hudson y Nueva Jersey, y apoya proyectos de energía en todo el país. INF cuenta con un equipo dedicado a obtener fondos de las comisiones de servicios públicos y estatales para avanzar en los objetivos de sostenibilidad de cada empresa con la que trabajan. Desde 2011, INF ha asegurado decenas de millones de dólares en incentivos de servicios públicos para proyectos de energía y ha instalado más de 5,000 cargadores de EV por un total de más de 50 megavatios de potencia de carga.

Acerca de Mainspring

Mainspring Energy fabrica y ofrece soluciones de energía in situ innovadoras, flexibles y de bajas emisiones que agregan rápidamente nueva capacidad de energía y ofrecen energía eléctrica confiable, asequible y limpia. El generador lineal Mainspring es totalmente despachable y escalable de 250 kW a más de 100MW. Es únicamente flexible al combustible, operando con cualquier combustible gaseoso, incluyendo hidrógeno, amoníaco, biogás, gas natural, propano y otros. La empresa comenzó los envíos comerciales en 2020, y hasta la fecha tiene decenas de megavatios de potencia en operación y más de 100 megavatios en desarrollo avanzado para importantes empresas Fortune 500 y servicios públicos. Para más información visite, mainspringenergy.com.

Contacto de Medios:

Marjorie Bonga

marjorie@teamsilverline.com

15407462385

