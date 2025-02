Globaler B2B-Ersatzteilmarktplatz zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit im Nutzfahrzeugsektor

• Der Marktplatz wird von Spryker betrieben und ermöglicht einen schnelleren, einfacheren und bequemeren Online-Ersatzteilkauf

• Händler können sich stärker auf den Service als auf den Verkauf und die Beschaffung der richtigen Ersatzteile konzentrieren, was zu einer Reduzierung der teuren Ausfallzeiten von LKWs führt.

BERLIN und NEW YORK, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT-Commerce, und Daimler Trucks gaben heute eine globale Partnerschaft zur Gestaltung der Zukunft der Nutzfahrzeugindustrie bekannt. Der weltgrößte Hersteller von Nutzfahrzeugen verbessert das Erlebnis für seine Kunden in Europa in seinem B2B-Ersatzteil-Webshop, indem er den Einkauf von Ersatzteilen schneller, einfacher und bequemer macht.

Flottenfahrzeuge werden immer wieder mit unerwarteten Ausfallzeiten konfrontiert, die für Unternehmen sehr kostspielig sein können. Dies ist häufig auf unerwartete Reparaturen oder geplante Wartungsarbeiten zurückzuführen. In solchen Fällen kommt es darauf an, schnell und unkompliziert die richtigen Ersatzteile zu beschaffen, um das Fahrzeug wieder einsatzbereit zu machen. In der Branche ist der Prozess der Ersatzteilbestellung oft kompliziert und erfolgt teilweise offline, sodass Kundinnen und Kunden von Geschäftsöffnungszeiten und engen Zeitplänen abhängig sind. Ein benutzerfreundlicher Online-Webshop ermöglicht es B2B-Kunden, sich auf die Wartung und Wiederinbetriebnahme ihres Lkw zu konzentrieren, anstatt sich auf die Suche nach dem richtigen Ersatzteil zu begeben.

Die meisten der anspruchsvollen Anforderungen des von Valantic umgesetzten Projekts werden durch den sofort einsatzbereiten Enterprise Marketplace und die B2B-Commerce-Funktion von Spryker erfüllt. Die bestehende Systeminfrastruktur des Nutzfahrzeugherstellers wird dank der flexiblen Architektur von Spryker nahtlos verwaltet. Die Kombinierbarkeit von Spryker ermöglicht ein Maximum an Geschwindigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit bei einem Minimum an Test-, Lern- und Anpassungsaufwand im laufenden Betrieb als Teil eines marktfähigen Produktes.

„Wir sind stolz darauf, den neuen globalen B2B-Ersatzteilmarktplatz zu betreiben, der einen transformativen Wandel in der Nutzfahrzeugbranche markiert, indem er Offline-Transaktionen durch Online-Transaktionen ersetzt“, so Boris Lokschin, Mitgründer und CEO von Spryker. „Für die Nutzfahrzeugindustrie ist Zeit auf der Straße Geld. Eine flexible Handelslösung, die sich an die Lieferkette oder andere unvorhergesehene Herausforderungen anpassen kann, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Teile bei Bedarf schnell und zuverlässig beschafft werden können.“

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46d232be-3c1d-48ff-99d2-00b93477e9c1

Kontaktdaten: press@spryker.com

