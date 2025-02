Rackspace Technology erweitert digitale Funktionen und verbessert das Kundenerlebnis für Dealer eProcess in der Google Cloud

Führende Agentur für digitale Lösungen im Automobilbereich unterstützt jetzt Händler-Websites, indem sie monatlich Millionen von Besuchern mit einer modernisierten Cloud-Infrastruktur verwaltet

SAN ANTONIO, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen, gab heute die Zusammenarbeit mit Dealer eProcess (DEP) bekannt, um digitale Funktionen zu skalieren und das Kundenerlebnis auf Google Cloud zu verbessern.

DEP wurde 2006 in Lisle, Illinois, gegründet und ist die führende Agentur für digitale Lösungen im Automobilbereich. DEP ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Websites mit hoher Konversionsrate, digitalen Werbestrategien und außergewöhnlichem Kundenservice für Autohändler. Mit einer Zufriedenheitsbewertung von 99 % ist DEP ein anerkannter Marktführer im Bereich digitales Marketing für die Automobilbranche. Das Unternehmen hilft den Händlern, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Fahrzeugverkauf durch fortschrittliche Online-Tools und einen Rund-um-die-Uhr-Support zu steigern.

Das Vorzeigeprodukt von DEP, Everest, unterstützt Websites von Autohändlern und verwaltet monatlich Millionen von Besuchern mit einer modernisierten Cloud-Infrastruktur. Die KI-gestützte Plattform integriert Websites, Marketing, Einzelhandel und wichtige Tools, um die Lead-Generierung und das Umsatzwachstum zu fördern. Die KI-Engine der Plattform, Sherpa, bietet personalisierte Benutzererfahrungen in Echtzeit und passt sich dem Benutzerverhalten an, ohne dass Anmeldungen oder bereits vorhandene Daten erforderlich sind.

DEP verzeichnete ein schnelles Wachstum und musste seine Infrastruktur skalieren, um seinen wachsenden Kundenstamm von Tausenden von Einzelhändlern in ganz Nordamerika und Teilen Europas zu unterstützen. Die Expansion von DEP durch Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern (Original Equipment Manufacturer, OEM) machte die Notwendigkeit einer robusteren Infrastrukturlösung deutlich.

„Wir verzeichnen sowohl organisches Wachstum als auch Wachstum durch OEM-Partnerschaften“, sagte Jim Bodine, CIO bei Dealer eProcess. „Wenn wir mit einem OEM zusammenarbeiten, kann dies bedeuten, dass wir Hunderte von Websites gleichzeitig hinzufügen. Daher müssen wir in der Lage sein, schnell zu wachsen, um eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen und Ressourcen effizient zu skalieren, während wir gleichzeitig große Datenmengen und einen hohen Traffic verwalten, die für den Betrieb unerlässlich sind.“

Rackspace empfahl einen kooperativen Ansatz, um eine umfassende Cloud-Lösung auf Google Cloud zu erstellen, wobei das Elastic Engineering-Team von Rackspace bei der Einrichtung der anfänglichen Umgebung durch DEP mit Rat und Tat zur Seite stand.

Gemeinsam entwickelten die Teams eine produktionsreife Google Cloud-Architektur, implementierten eine auf GitHub gehostete Infrastruktur als Code (Infrastructure as Code, IaC) und richteten eine Bereitstellungspipeline mit GitHub Actions ein. Die neue Lösung nutzt mehrere Google-Cloud-Dienste, darunter verwaltete Instanzgruppen (Managed Instance Groups, MIGs) für flexible und skalierbare Rechen-Workloads. MIGs bieten eine hohe Verfügbarkeit durch automatische VM-Reparatur, anwendungsbasierte automatische Fehlerbehebung, Skalierbarkeit zur Erfüllung sich ändernder Anforderungen und Unterstützung für automatische Updates und zustandsbehaftete Workloads.

Darüber hinaus umfasst die Google-Lösung:

Filestore für eine leistungsstarke Dateispeicherung

Memorystore für In-Memory-Datenspeicherung

Cloud SQL für verwaltete relationale Datenbanken

Cloud Load Balancing für die Verteilung des Datenverkehrs

Das Rackspace-Team unterstützte DEP auch bei der Modernisierung seines Image-Erstellungsprozesses und trug so zu mehr Automatisierung und Effizienz bei. Diese Effizienzsteigerung ermöglicht es ihnen, neue Websites schnell in Betrieb zu nehmen.

Die Migration von Dealer eProcess von einer privaten Cloud zu Google Cloud mit der Unterstützung von Rackspace bot die Flexibilität und Skalierbarkeit, die für die Umgestaltung der Betriebsabläufe und Fähigkeiten erforderlich war. Die neue Infrastruktur ermöglicht es DEP, Instanzen schnell bereitzustellen, sodass das Unternehmen schnell auf Änderungen der Nachfrage reagieren, Ressourcen effizient bereitstellen und seine Dienste skalieren kann, um Datenverkehrsspitzen und Wachstum zu bewältigen.

Die verbesserte Fähigkeit, neue Kunden schnell zu bedienen, unterstützt die Wachstumsstrategie von DEP und maximiert die Wirkung seiner Cloud-Lösung. Die Skalierbarkeit der Google Cloud-Lösung ermöglichte es DEP, riesige Daten- und Traffic-Volumen zu bewältigen. DEP plant, ihre Partnerschaft mit Rackspace Technology fortzusetzen, um weitere Innovationen und Wachstum voranzutreiben.

„Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Rackspace Elastic Engineering fortzusetzen, während wir unsere Datencenter-Umgebung erweitern und unseren Technologie-Stack weiterentwickeln. Das Team von Rackspace Elastic Engineering sind meine Experten für die Google Cloud Plattform. Sie können Dinge in Google Cloud schnell erledigen, wenn ich keine Zeit habe. Sie sind im Grunde Teil meines Teams und unverzichtbar“, fügte Bodine hinzu.

Klicken Sie hier, um die vollständige Fallstudie zu Dealer eProcess zu lesen.

