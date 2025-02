Duck Creek Technologies Bermitra dengan Worldpay untuk Meningkatkan Kualitas Solusi Pembayaran

Kemitraan strategis ini menghadirkan kemampuan pembayaran global yang siap menghadapi masa depan bagi perusahaan asuransi

BOSTON, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi harta dan aneka (P&C) serta asuransi umum, hari ini mengumumkan kemitraan strategis dengan Worldpay®, pemimpin industri global dalam teknologi dan solusi pembayaran.

Kemampuan pembayaran global Worldpay yang tersemat dalam Duck Creek Payments, memberi perusahaan asuransi platform pengelolaan pembayaran yang menyeluruh dan lancar yang disesuaikan secara khusus dengan industri asuransi. Penambahan kemampuan pembayaran Worldpay memperkuat kemampuan Duck Creek untuk melayani perusahaan asuransi di seluruh dunia dengan platform pembayarannya sekaligus memastikan skalabilitas dan kesiapan menghadapi masa depan melalui investasi teknologi yang berkelanjutan.

“Pemilihan mitra pemrosesan pembayaran yang tepat sangat penting dalam menghadirkan pengalaman yang unggul kepada para pelanggan kami,” ujar Allan Lacoste, Kepala Pejabat Bidang Pembayaran di Duck Creek Technologies. “Worldpay sangat sejalan dengan misi kami untuk memberikan solusi pembayaran yang aman, efisien, dan fleksibel bagi perusahaan asuransi. Melalui kemitraan ini, Duck Creek Payments bahkan menjadi lebih kuat sehingga mampu untuk meniadakan kebutuhan akan integrasi khusus yang mahal sekaligus menyematkan kemampuan pemrosesan pembayaran yang terdepan di industri langsung ke dalam teknologi inti Duck Creek.”

Kemitraan ini juga mencerminkan komitmen Duck Creek untuk memperluas Marketplace-nya melalui kemitraan pembayaran strategis yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengakses serangkaian solusi pembayaran yang inovatif dan komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Teknologi Worldpay merupakan komponen penting dalam solusi Duck Creek Payments, yang menekankan perannya dalam ekosistem perusahaan.

“Melalui penggabungan kekuatan dengan Duck Creek, kami mewujudkan tujuan bersama yaitu memodernisasi solusi pembayaran untuk industri asuransi,” ujar Jason Pavona, General Manager Amerika Utara di Worldpay. “Integrasi teknologi pembayaran tingkat lanjut kami ke dalam Duck Creek Payments memberikan kepada perusahaan asuransi alat bantu yang dibutuhkannya untuk mengurangi kompleksitas, menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta menghadapi marketplace yang semakin dinamis.”

Duck Creek Payments menghadirkan nilai yang tak tertandingi dengan memastikan perusahaan asuransi mendapatkan manfaat dari pengalaman pembayaran yang lancar dan siap menghadapi masa depan yang terintegrasi secara mudah ke dalam sistem inti yang sudah ada. Selain itu, perusahaan asuransi dapat memproses pembayaran dengan lebih mudah dan hemat biaya serta memberikan peningkatan fleksibilitas pembayaran kepada pelanggan, termasuk opsi Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now, Pay Later/BNPL).

Tentang Worldpay

Worldpay merupakan perusahaan teknologi dan solusi pembayaran yang terdepan di industri dengan kemampuan unik untuk mendukung omni-commerce di seluruh dunia. Solusi pemrosesan kami memungkinkan bisnis dengan berbagai ukuran untuk menerima, melakukan, dan mengelola pembayaran secara langsung dan online dari mana pun di seluruh dunia. Setiap tahunnya, kami memproses lebih dari 50 miliar transaksi di 146 negara dan dalam 135 mata uang. Kami membantu pelanggan kami menjadi lebih efisien, lebih aman, dan lebih sukses. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi worldpay.com atau ikuti kami di LinkedIn, Instagram, X, dan/atau Facebook.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

