Duck Creek Technologies Bekerjasama dengan Worldpay untuk Mempertingkatkan Penyelesaian Pembayaran

Perkongsian strategik memberikan keupayaan pembayaran global kalis masa depan untuk pembawa insurans

BOSTON, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kasualti (P&C) dan insurans am, hari ini mengumumkan perkongsian strategik syarikat dengan Worldpay®, peneraju teknologi dan penyelesaian industri global dalam pembayaran.

Keupayaan pembayaran global Worldpay yang tertanam dalam Duck Creek Payments, menyediakan pembawa insurans dengan platform pengurusan pembayaran hujung ke hujung yang lancar yang disesuaikan khusus untuk industri insurans. Penambahan keupayaan pembayaran Worldpay memperkukuh keupayaan Duck Creek untuk memberi perkhidmatan kepada pembawa di seluruh dunia dengan platform pembayarannya sambil memastikan kebolehskalaan dan kalis masa hadapan melalui pelaburan teknologi yang berterusan.

"Memilih rakan kongsi pemprosesan pembayaran yang betul adalah penting untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan kami," kata Allan Lacoste, Ketua Pegawai Pembayaran di Duck Creek Technologies. “Worldpay sejajar dengan misi kami untuk menyediakan pembawa insurans dengan penyelesaian pembayaran yang selamat, cekap dan fleksibel. Melalui perkongsian ini, Duck Creek Payments menjadi lebih teguh, menghapuskan keperluan untuk integrasi yang mahal dan dipesan lebih dahulu sambil membenamkan keupayaan pemprosesan pembayaran peneraju industri terus ke dalam teknologi teras Duck Creek.”

Perkongsian ini juga mencerminkan komitmen Duck Creek untuk mengembangkan Pasarannya, yang mana perkongsian pembayaran strategik memperkasakan pembawa untuk mengakses suite komprehensif penyelesaian pembayaran inovatif yang disesuaikan dengan keperluan unik mereka. Teknologi Worldpay merupakan komponen penting dalam penyelesaian Duck Creek Payments, yang menekankan peranannya dalam ekosistem syarikat.

"Dengan bergabung tenaga dengan Duck Creek, kami merealisasikan matlamat bersama kami untuk memodenkan penyelesaian pembayaran untuk industri insurans," kata Jason Pavona, Pengurus Besar Amerika Utara di Worldpay. "Penyepaduan teknologi pembayaran canggih kami ke dalam Duck Creek Payments memberi syarikat insurans alat yang ia perlukan untuk mengurangkan kerumitan, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan mengharungi pasaran yang semakin dinamik."

Duck Creek Payments memberikan nilai yang tiada tandingan, memastikan pembawa mendapat manfaat daripada pengalaman pembayaran yang lancar dan bersedia untuk masa hadapan yang disepadukan dengan mudah ke dalam sistem teras sedia ada. Selain itu, penanggung insurans boleh memproses pembayaran yang lebih mudah, lebih berkesan dari segi kos dan menyediakan pelanggan dengan fleksibiliti pembayaran yang lebih tinggi, termasuk pilihan Beli Sekarang, Bayar Kemudian (BNPL, Buy Now, Pay Later).

Perihal Worldpay

Worldpay ialah syarikat teknologi pembayaran dan penyelesaian terkemuka dalam industri dengan keupayaan unik untuk memperkasakan omni-dagang di seluruh dunia. Penyelesaian pemprosesan kami membolehkan perniagaan daripada pelbagai saiz untuk menerima, membuat dan menguruskan pembayaran secara bersemuka dan dalam talian dari mana-mana sahaja di dunia. Setiap tahun, kami memproses lebih 50 bilion transaksi merentasi 146 negara dan 135 mata wang. Kami membantu pelanggan kami menjadi lebih cekap, lebih selamat dan lebih berjaya. Untuk keterangan lanjut, layari worldpay.com atau ikuti kami di LinkedIn, Instagram, X dan atau Facebook.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ialah penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami ialah platform yang digunakan untuk membina sistem insurans moden, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu serta perniagaan pada bila-bila masa, tanpa mengira tempat dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran kami tersedia secara kendiri atau sebagai suite penuh dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk maklumat terkini – LinkedIn dan X.

Hubungan Media:

Duck Creek:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Worldpay:

Siobhan Acha Derrington

Pengarah Perhubungan Awam

media@worldpay.com

