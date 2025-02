Duck Creek Technologies s’associe à Worldpay en vue d’améliorer les solutions de paiement

Ce partenariat stratégique offre des capacités de paiement internationales et évolutives à destination des compagnies d’assurance

BOSTON, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers) a annoncé ce jour un partenariat stratégique avec Worldpay®, leader mondial dans le secteur des technologies et solutions de paiement.

Les fonctionnalités de paiement internationales de Worldpay intégrées à Duck Creek Payments fournissent aux assureurs une plateforme transparente de gestion des paiements de bout en bout, spécialement adaptée au secteur de l’assurance. L’ajout des capacités de paiement de Worldpay renforce la capacité de Duck Creek à offrir ses services aux assureurs du monde entier grâce sa plateforme de paiement, tout en garantissant l’évolutivité et la pérennité grâce à des investissements continus dans les technologies.

« Choisir un partenaire adapté pour le traitement des paiements est essentiel afin d’offrir une expérience exceptionnelle à nos clients », a déclaré Allan Lacoste, directeur des paiements chez Duck Creek Technologies. « Worldpay est parfaitement aligné sur notre mission consistant à fournir aux compagnies d’assurance des solutions de paiement sécurisées, efficaces et flexibles. Grâce à ce partenariat, Duck Creek Payments se renforce encore davantage, et élimine la nécessité d’intégrations coûteuses et sur mesure tout en intégrant directement à la technologie de base de Duck Creek des capacités de traitement des paiements avancées. »

Ce partenariat reflète également l’engagement de Duck Creek pour agrandir sa Marketplace, grâce à laquelle des partenariats stratégiques en matière de paiement offrent aux assureurs un accès à une suite complète de solutions de paiement innovantes adaptées à leurs besoins individuels. La technologie de Worldpay est un élément essentiel de la solution Duck Creek Payments, et il convient de souligner son rôle au sein de l’écosystème de l’entreprise.

« En unissant nos forces avec Duck Creek, nous réalisons notre objectif commun de moderniser les solutions de paiement dans le secteur de l’assurance », a déclaré Jason Pavona, directeur général pour la région Amérique du Nord chez Worldpay. « L’intégration de nos technologies de paiement avancées à Duck Creek Payments donne aux assureurs les outils nécessaires pour réduire la complexité, offrir un meilleur parcours client et se frayer un chemin sur un marché de plus en plus dynamique. »

Duck Creek Payments offre une valeur inégalée, en garantissant aux assureurs une expérience de paiement fluide et adaptée aux développements futurs qui s’intègre sans effort aux systèmes de base existants. De plus, les assureurs peuvent traiter des paiements plus faciles et plus rentables et offrir aux clients une plus grande flexibilité de paiement, notamment grâce aux options Achetez maintenant, payez plus tard (Buy Now, Pay Later, BNPL).

À propos de Worldpay

Worldpay est une entreprise leader dans le domaine des technologies et solutions de paiement, dont les capacités uniques permettent de propulser l’omnicommerce à travers le monde. Nos solutions de traitement permettent aux entreprises de toutes tailles d’accepter, d’effectuer et de gérer des paiements en personne et en ligne, partout dans le monde. Chaque année, nous traitons plus de 50 milliards de transactions dans 146 pays et 135 devises. Nous aidons nos clients à améliorer leur efficacité, leur sécurité, et leurs performances. Pour en savoir plus, consultez le site worldpay.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X, et/ou Facebook.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site www.duckcreek.com. Suivez-nous sur les réseaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X.

