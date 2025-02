Duck Creek Technologies se asocia con Worldpay para optimizar las soluciones de pagos

La asociación estratégica ofrece capacidades de pagos globales a prueba de futuro para las aseguradoras

BOSTON, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anunció hoy una asociación estratégica Worldpay®, un líder global en la industria en tecnología y soluciones de pagos.

Las capacidades de pagos globales de Worldpay integradas en Duck Creek Payments ofrecen a los operadores una plataforma de gestión de pagos de extremo a extremo y sin interrupciones, específicamente diseñada para la industria de seguros. La adición de las capacidades de pago de Worldpay fortalece la capacidad de Duck Creek para atender a los operadores en todo el mundo con su plataforma de pagos mientras garantiza escalabilidad y preparación para el futuro a través de inversiones continúas en tecnología.

"Seleccionar el socio de procesamiento de pagos adecuado es fundamental para ofrecer una experiencia excepcional a nuestros clientes", dijo Allan Lacoste, director de pagos de Duck Creek Technologies. "Worldpay se alinea a la perfección con nuestra misión de ofrecer a las aseguradoras soluciones de pago seguras, eficaces y flexibles. A través de esta asociación, Duck Creek Payments se vuelve aún más robusto, eliminando la necesidad de integraciones costosas y personalizadas, mientras integra capacidades de procesamiento de pagos líderes en la industria directamente con la tecnología principal de Duck Creek".

Esta asociación también refleja el compromiso de Duck Creek con la expansión de su Marketplace, donde las asociaciones estratégicas de pago permiten a los operadores acceder a un conjunto completo de soluciones de pago innovadoras diseñadas específicamente para sus necesidades únicas. La tecnología de Worldpay es un componente crítico de la solución Duck Creek Payments, enfatizando su rol dentro del ecosistema de la empresa.

"Al unir fuerzas con Duck Creek, estamos logrando nuestro objetivo compartido de modernizar las soluciones de pago para la industria de seguros", dijo Jason Pavona, gerente general de América del Norte en Worldpay. "La integración de nuestras tecnologías avanzadas de pago en Duck Creek Payments proporciona a las aseguradoras las herramientas necesarias para reducir la complejidad, ofrecer una mejor experiencia del cliente y navegar en un mercado cada vez más dinámico".

Duck Creek Payments ofrece un valor incomparable, lo que garantiza que los operadores se beneficien de una experiencia de pagos perfecta y preparada para el futuro que se integra sin esfuerzo en los sistemas centrales existentes. Además, las aseguradoras pueden procesar pagos más fáciles y rentables y ofrecer a los clientes mayor flexibilidad de pago, incluidas las opciones de comprar ahora y pagar después (BNPL).

