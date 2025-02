Operador italiano EOLO selecciona Mavenir 5G SA Core para la primera red 5G autónoma mmWave FWA de Europa 

La solución 5G SA Core nativa en la nube, flexible y ágil de Mavenir permite que EOLO ofrezca servicios de banda ancha FWA de forma económica para áreas de difícil conexión en toda Italia

RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que está creando el futuro de las redes, fue seleccionado por el innovador operador de telecomunicaciones EOLO, el mayor proveedor de banda ancha de acceso inalámbrico fijo (FWA) de Italia, para suministrar el 5G SA Core para su innovadora red de acceso inalámbrico fijo Gbps. La implementación está entre las primeras redes FWA autónomas 5G del mundo que utilizan mmWave y ofrecerá acceso económico a Internet de banda ancha ultrarrápida para áreas en toda Italia a las que no llega la conectividad de fibra.

El 5G SA Core de Mavenir fue seleccionado por EOLO por sus excelentes niveles de flexibilidad e interoperabilidad. La solución Mavenir funcionará junto con la función de plano de usuario (UPF) de 6Wind, marcando un logro pionero en el sector para interoperabilidad y posterior implementación comercial entre las funciones de gestión de sesión (SMF) y funciones de plano de usuario (UPF) de dos proveedores diferentes.

El Mavenir 5G SA Core entregará unidades de datos IP y Ethernet (IPDU y EPDU), lo que nunca fue alcanzado anteriormente en un ambiente en vivo.

Stefano Cantarelli, vicepresidente ejecutivo de Mavenir, dijo: "Esta es una de las implementaciones 5G FWA más emocionantes e innovadoras del mundo: está superando los límites y utilizando las mejores tecnologías basadas en 3GPP disponibles para ofrecer conectividad rural contra todo pronóstico. EOLO seleccionó los mejores socios en su categoría para este proyecto y Mavenir se enorgullece de ser parte de ese equipo, ofreciendo nuestro liderazgo en 5G y compromiso con la flexibilidad y agilidad".

Guido Garrone, director ejecutivo de EOLO S.p.A., agregó: “Mavenir es un excelente socio. Su 5G Core está preparado para el futuro, y la interoperabilidad de su solución permitió a EOLO elegir los mejores socios para cada elemento de esta nueva red desafiante e innovadora. Las infraestructuras que estamos construyendo en conjunto complementarán la cobertura de fibra, desempeñando un rol fundamental en el fortalecimiento de las redes e impulsando el crecimiento futuro del país".

Mavenir ofrece el único software de red nativa en la nube de extremo a extremo del sector, con su tecnología impulsada por IA que permite economía de energía, experiencia de usuario mejorada, optimización de recursos, seguridad mejorada y protección contra fraude y monetización. Sus funciones MAVcore® se implementan como microservicios que se ejecutan en contenedores, utilizando API abiertas para integración con plataformas de terceros e infraestructuras de nivel de observación Esto permite a los CSPs y EOLO implementen servicios con mayor rapidez, aumenten la eficacia y reduzcan el tiempo de inactividad.

El portafolio 5G completo de Mavenir se expondrá en el próximo MWC Barcelona, del 3 al 6 de marzo, en el pabellón 2, stand 2H60. Para más información sobre la presencia de Mavenir en la feria visite, https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Acerca de EOLO:

EOLO es un operador nacional de telecomunicaciones, líder en banda ultra ancha inalámbrica (FWA) para mercados residencial y empresarial. Garantiza acceso de alta calidad a banda ultra ancha centrándose en las áreas afectadas por la brecha digital. EOLO es una Benefit Corporation y la primera empresa italiana de telecomunicaciones en obtener la certificación B Corp. Cubre más de 7.000 municipios con más de 4.100 BTS (transmisores de radio). EOLO conecta a 1,6 millones de personas y 116.000 empresas, administraciones públicas y profesionales. La empresa cuenta con una red de más de 17.000 personas, incluyendo colaboradores, instaladores técnicos y socios comerciales en todo el territorio.

Más información acerca de los servicios de EOLO está disponible en www.eolo.it

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

