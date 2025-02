Pengendali Itali EOLO Memilih Teras 5G SA Mavenir untuk Rangkaian FWA Kendiri mmWave 5G Pertama Eropah 

Penyelesaian Teras 5G SA Mavenir yang asli awan, fleksibel dan tangkas membolehkan EOLO menyampaikan perkhidmatan jalur lebar FWA secara kos efektif ke kawasan yang sukar disambungkan merentasi Itali

RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian, telah dipilih oleh pengendali telekomunikasi inovatif EOLO, penyedia jalur lebar akses wayarles tetap (FWA) terbesar di Itali, untuk membekalkan Teras 5G SA bagi rangkaian akses wayarles tetap Gbps yang inovatif. Penggunaannya adalah antara rangkaian FWA kendiri 5G pertama di dunia yang menggunakan mmWave dan akan menyampaikan akses internet jalur lebar ultra-pantas yang menjimatkan kos ke kawasan di seluruh Itali yang tidak dicapai oleh sambungan gentian.

Teras 5G SA Mavenir dipilih oleh EOLO kerana tahap fleksibiliti dan kesalingoperasiannya yang luar biasa. Penyelesaian Mavenir akan berfungsi bersama-sama Fungsi Pesawat Pengguna (UPF) daripada 6Wind, menandakan satu industri yang pertama untuk kesalingoperasian dan penggunaan komersil berikutnya antara Fungsi Pengurusan Sesi (SMF) dan Fungsi Pesawat Pengguna (UPF) daripada dua vendor berbeza.

Teras Mavenir 5G SA akan menyampaikan kedua-dua unit data IP dan Ethernet (IPDU dan EPDU), yang tidak pernah dicapai sebelum ini dalam persekitaran langsung.

Stefano Cantarelli, Naib Presiden Eksekutif di Mavenir, berkata: “Ini merupakan salah satu penggunaan FWA 5G yang paling menarik dan inovatif di dunia – ia merentasi batasan dan menggunakan teknologi berasaskan 3GPP terbaik yang tersedia untuk menyampaikan ketersambungan luar bandar terhadap segala kemungkinan. EOLO telah memilih rakan kongsi terbaik dalam kelasnya untuk projek ini dan Mavenir berbangga menjadi sebahagian daripada pasukan itu, membawa kepimpinan dan komitmen 5G kami kepada fleksibiliti dan ketangkasan.”

Guido Garrone, Ketua Pegawai Eksekutif di EOLO S.p.A., menambah: “Mavenir merupakan pemain pasukan yang cemerlang. Teras 5G mereka adalah kalis masa depan dan kebolehoperasian penyelesaian mereka telah membolehkan EOLO memilih rakan kongsi terbaik untuk setiap elemen rangkaian baharu yang mencabar dan inovatif ini. Infrastruktur yang kita bina bersama akan melengkapkan liputan gentian, memainkan peranan penting dalam mengukuhkan rangkaian dan memacu pertumbuhan masa depan negara.”

Mavenir menawarkan satu-satunya perisian rangkaian asli awan hujung ke hujung industri, dengan teknologi dikuasakan AI yang membolehkan penjimatan tenaga, pengalaman pengguna yang lebih baik, pengoptimuman sumber, keselamatan yang dipertingkatkan dan perlindungan penipuan serta pengewangan. Fungsi MAVcore® dilaksanakan sebagai perkhidmatan mikro yang beroperasi dalam bekas, menggunakan API terbuka untuk bersepadu dengan platform pihak ke-3 dan rangka kerja pemerhatian. Ini membolehkan CSP seperti EOLO melancarkan perkhidmatan dengan lebih pantas, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan masa henti.

Portfolio 5G penuh Mavenir akan dipaparkan di MWC Barcelona yang akan datang, 3 hingga 6 Mac, di Dewan 2, KIosk 2H60. Untuk maklumat lanjut mengenai kehadiran Mavenir di pameran itu, layari https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

Perihal Mavenir:

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Perihal EOLO:

EOLO merupakan pengendali telekomunikasi nasional, sebuah peneraju dalam wayarles jalur lebar ultra (FWA) untuk pasaran kediaman dan perniagaan. Ia memastikan akses berkualiti tinggi kepada Wayarles Jalur lebar Ultra yang memberikan tumpuan kepada kawasan yang terjejas oleh jurang digital. EOLO ialah sebuah Benefit Corporation dan syarikat telekomunikasi Itali pertama yang mencapai pensijilan B Corp. Ia meliputi lebih 7,000 majlis perbandaran dengan lebih daripada 4,100 BTS (pemancar radio). EOLO menghubungkan 1.6 juta orang dan 116,000 perniagaan, pentadbiran awam dan profesional. Syarikat tersebut bergantung kepada rangkaian yang terdiri daripada lebih 17,000 individu, termasuk kolaborator, pemasang teknikal dan rakan kongsi komersial di seluruh rantau.

Maklumat lanjut tentang perkhidmatan EOLO tersedia di www.eolo.it

Hubungan Perhubungan Awam Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

