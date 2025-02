Operator Italia, EOLO, Memilih Mavenir 5G SA Core untuk Jaringan FWA mmWave Mandiri 5G Pertama di Eropa 

Solusi 5G SA Core yang berbasis cloud, fleksibel, dan tangkas dari Mavenir memungkinkan EOLO untuk menghadirkan layanan broadband FWA yang hemat biaya ke area yang tidak terjangkau konektivitas fiber di berbagai wilayah Italia

RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, telah dipilih oleh operator telekomunikasi inovatif EOLO, penyedia broadband dengan akses nirkabel tetap (FWA) terbesar di Italia, untuk memasok 5G SA Core untuk jaringan akses nirkabel tetap Gbps-nya yang penuh terobosan. Penerapan solusi ini termasuk penerapan jaringan FWA mandiri 5G pertama di dunia yang menggunakan mmWave serta akan menghadirkan akses internet broadband yang ultra cepat dan hemat biaya ke area di seluruh Italia yang tidak terjangkau oleh konektivitas fiber.

5G SA Core dari Mavenir dipilih oleh EOLO karena tingkat fleksibilitas dan interoperabilitasnya yang luar biasa. Solusi Mavenir akan berjalan bersama User Plane Function (UPF) dari 6Wind, yang menandai pertama di industri untuk penerapan komersial berikutnya dan interoperabilitas antara Session Management Function (SMF) dan User Plane Function (UPF) dari dua vendor yang berbeda.

Mavenir 5G SA Core akan menghadirkan unit data IP dan Ethernet (IPDU dan EPDU), yang sebelumnya tidak pernah tercapai di lingkungan yang aktif digunakan.

Stefano Cantarelli, Wakil Presiden Eksekutif di Mavenir, mengatakan: “Ini adalah salah satu penerapan FWA 5G yang paling menarik dan inovatif di dunia – solusi ini mendobrak batasan serta menggunakan teknologi terbaik berbasis 3GPP yang tersedia untuk menghadirkan konektivitas ke pedesaan yang selama ini mustahil dilakukan. EOLO telah memilih mitra terbaik di kelasnya untuk proyek ini dan Mavenir bangga menjadi tim tersebut, yang menghadirkan kepemimpinan 5G dan komitmen untuk mencapai fleksibilitas dan ketangkasan.”

Guido Garrone, CEO di EOLO S.p.A., menambahkan: “Mavenir adalah pemain tim yang hebat. Solusi 5G Core milik Mavenir sesuai untuk penggunaan di masa mendatang, dan interoperabilitas solusinya telah memungkinkan EOLO untuk memilih mitra terbaik untuk setiap elemen dari jaringan barunya yang menantang dan inovatif ini. Infrastruktur yang kami sedang kembangkan bersama akan melengkapi jangkauan jaringan fiber, yang berperan penting dalam memperkuat jaringan serta mendorong pertumbuhan negara ini di masa mendatang.”

Mavenir menawarkan satu-satunya perangkat lunak jaringan berbasis cloud menyeluruh di industri ini, dengan teknologinya yang didukung AI sehingga memungkinkan penghematan energi, peningkatan pengalaman pengguna, pengoptimalan sumber daya, peningkatan keamanan dan perlindungan dari penipuan, serta monetisasi. Fungsi MAVcore® dari Mavenir diimplementasikan sebagai layanan mikro yang berjalan di container, yang menggunakan API terbuka untuk berintegrasi dengan platform pihak ketiga dan kerangka kerja kemampuan observasi. Hal ini memungkinkan CSP seperti EOLO untuk meluncurkan layanan lebih cepat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi periode nonaktif (downtime).

Portofolio 5G Mavenir yang lengkap akan dipamerkan dalam acara MWC Barcelona mendatang, 3-6 Maret, di Hall 2, Stan 2H60. Untuk informasi selengkapnya tentang kehadiran Mavenir di acara ini, kunjungi https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

Tentang Mavenir:

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang desainnya ramah lingkungan sehingga meningkatkan kemampuan operator untuk mendapatkan manfaat 5G, dan mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi yang meraih penghargaan milik Mavenir menyediakan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.mavenir.com

Tentang EOLO:

EOLO adalah operator telekomunikasi nasional, pemimpin di pasar jaringan nirkabel ultra-broadband (FWA) untuk residensial dan bisnis. EOLO memastikan akses berkualitas tinggi ke Ultra-Broadband yang berfokus pada area yang terdampak oleh kesenjangan digital. EOLO berkategori sebagai Benefit Corporation dan perusahaan telekomunikasi pertama di Italia yang mencapai sertifikasi B Corp. Perusahaan ini menjangkau 7.000 kotamadya, dengan lebih dari 4.100 BTS (pemancar radio). EOLO menghubungkan 1,6 juta orang dan 116.000 bisnis, administrasi publik, dan profesional. Perusahaan ini mengandalkan jaringan beranggotakan lebih dari 17.000 orang termasuk para kolaborator, petugas instal teknis, dan mitra komersial di wilayah ini.

Informasi selengkapnya tentang layanan EOLO dapat diakses di www.eolo.it

