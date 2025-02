Asyad Group façonne le commerce et la logistique à l’échelle mondiale au salon Breakbulk Middle East 2025

MUSCAT, Oman, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asyad Group, fournisseur mondial de services logistiques intégrés d’Oman, renforce son leadership dans le commerce international et la logistique des marchandises diverses à l’occasion du salon Breakbulk Middle East 2025 qui se tient à Dubaï les 10 et 11 février. En collaboration avec les principaux acteurs du secteur, Asyad anime des discussions sur la transformation des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’avenir de la logistique des marchandises diverses et la montée en puissance de la région du CCG et de la région MENA dans la connectivité commerciale mondiale.

Juma Al Uraimi, directeur commercial par intérim chez Asyad Group, souligne la vision du groupe en faveur d’un secteur logistique plus connecté, plus efficace et plus durable. « Stimulé par la convergence de projets industriels à grande échelle, de l’innovation numérique et des impératifs en matière de durabilité, le paysage de la logistique des marchandises diverses connaît une évolution rapide », déclare-t-il. « Asyad s’engage à tirer parti des technologies de pointe et des solutions multimodales intégrées afin d’améliorer les flux commerciaux et de positionner Oman comme une passerelle essentielle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. »

La position de plus en plus affirmée d’Oman en tant que pôle logistique stratégique reliant les marchés internationaux est également soutenue par le leadership d’Asyad, qui participe à d’importants panels de discussion qui explorent la transformation numérique de la logistique, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement ainsi que l’investissement dans les infrastructures. Les discussions portent également sur la demande croissante de solutions logistiques qui soutiennent les projets d’énergie renouvelable.

Reggy Vermeulen, PDG du port de Duqm, rappelle le rôle croissant d’Oman dans la transition énergétique, domaine dans lequel la logistique joue un rôle essentiel pour le transport d’éoliennes, de panneaux solaires et d’autres équipements surdimensionnés essentiels aux infrastructures d’énergie propre.

Juma Al Maskari, directeur d’Asyad Logistics, souligne l’expansion prévue de la logistique contractuelle à hauteur de 300 milliards de dollars US, tout en soulignant le rôle joué par Asyad dans la rationalisation du commerce mondial ainsi que dans l’optimisation des coûts de la chaîne d’approvisionnement. Il met par ailleurs en avant l’avantage concurrentiel que le positionnement géographique et l’infrastructure logistique d’Oman offrent aux entreprises internationales.

Le leadership d’Asyad en matière de logistique de l’hydrogène apparaît également comme un élément central lorsque Tom Anneberg, vice-président de la stratégie commerciale et du développement de produits, met en lumière le soutien apporté par le groupe aux projets d’hydrogène vert et d’ammoniac à grande échelle dans la zone franche de Salalah. Ces projets renforcent le rôle d’Oman en tant qu’acteur clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale en énergie propre.

Plus de 60 % des fournisseurs de services logistiques investissent dans l’IA, l’IoT et l’automatisation, ce qui entraîne une véritable transformation numérique du secteur. Asyad reste à l’avant-garde de cette évolution en exploitant son écosystème logistique de plus de 4,1 milliards de dollars US afin de stimuler l’innovation, d’améliorer l’efficacité commerciale et de renforcer la position d’Oman en tant que puissance logistique mondiale.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : Sudipta Dasgupta Responsable des relations publiques et de la communication Tél. : +968 24696005/6 Email : asyad@kenshocom.com

