Wert von KI- und Cloud-Lösungen dominiert jährliche Branchentrendumfrage 2025 von Cellebrite

TYSONS CORNER, Virginia und PETAH TIKVA, Israel, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich digitale Ermittlungstechnologie für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Veröffentlichung seiner sechsten jährlichen Umfrage zu Branchentrends 2025 bekannt. Im diesjährigen Bericht wird untersucht, wie Fachkräfte im Bereich öffentliche Sicherheit leistungsstarke digitale Ermittlungslösungen nutzen und anwenden, um bei strafrechtlichen Ermittlungen digitale Beweise aufzudecken. Erstmals zeigt die Umfrage, dass ein weitverbreitetes Interesse daran besteht, Ermittlungen durch künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen und zu vereinfachen. 80 % der Befragten geben zu, dass KI dabei hilft, zeitaufwändige Aufgaben zu automatisieren und wichtige Beweise schneller zu identifizieren.

Die Umfrage umfasste mehr als 2.100 Antworten von Forensiker, Ermittlern, Analysten, Staatsanwälten und Behördenleitern aus fast 100 Ländern und ergab, dass zwar drei von zehn Befragten einen Anstieg krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit KI beobachtet haben, 64 % jedoch glauben, dass diese Technologie auch zur Reduzierung der Kriminalität eingesetzt werden kann.

Folgende zusätzliche Erkenntnisse konnten gewonnen werden:

Fast einstimmiges Vertrauen in digitale Beweise: Zum zweiten Mal in drei Jahren wurde der hohe Wert digitaler Beweise bei Ermittlungen hervorgehoben. 98 % der Staatsanwälte gaben an, dass digitale Beweise für eine Verurteilung von entscheidender Bedeutung seien, und mehr als die Hälfte der Befragten stimmte zu, dass sie wichtiger seien als DNA.

Zum zweiten Mal in drei Jahren wurde der hohe Wert digitaler Beweise bei Ermittlungen hervorgehoben. 98 % der Staatsanwälte gaben an, dass digitale Beweise für eine Verurteilung von entscheidender Bedeutung seien, und mehr als die Hälfte der Befragten stimmte zu, dass sie wichtiger seien als DNA. Anziehungskraft cloudbasierter Lösungen: Fachkräfte im Bereich öffentliche Sicherheit sind zunehmend daran interessiert, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen. Fast 40 % der Befragten sind mittlerweile offen für die Nutzung von Cloud-Technologien zur Speicherung und Weitergabe von Beweismitteln und verweisen auf die Skalierbarkeits- und Sicherheitsvorteile (im letzten Jahr waren es nur 35 %). Sechs von zehn Ermittlern verlassen sich zum Datenaustausch jedoch noch immer auf veraltete Optionen wie USB-Sticks, die allgemein als ineffizient gelten und Sicherheitsrisiken bergen, die die Beweiskette gefährden könnten.

Fachkräfte im Bereich öffentliche Sicherheit sind zunehmend daran interessiert, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen. Fast 40 % der Befragten sind mittlerweile offen für die Nutzung von Cloud-Technologien zur Speicherung und Weitergabe von Beweismitteln und verweisen auf die Skalierbarkeits- und Sicherheitsvorteile (im letzten Jahr waren es nur 35 %). Sechs von zehn Ermittlern verlassen sich zum Datenaustausch jedoch noch immer auf veraltete Optionen wie USB-Sticks, die allgemein als ineffizient gelten und Sicherheitsrisiken bergen, die die Beweiskette gefährden könnten. Überwältigendes Geräte- und Datenvolumen: Da Fälle in der Regel mit zwei bis fünf angeschlossenen Geräten bearbeitet werden und sich das durchschnittliche Datenvolumen in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat, gaben 69 % der Ermittlungsteams an, dass ihnen die Tools und die Zeit fehlen, um alle Falldaten angemessen zu prüfen.



„In einer Zeit, in der Kriminelle immer raffiniertere Methoden anwenden, um ihre digitalen Spuren zu verwischen, müssen die Strafverfolgungsbehörden fortschrittliche Technologien einsetzen, um Schritt zu halten und die Gesellschaft zu schützen“, sagte David Gee, Chief Marketing Officer von Cellebrite. „Unsere Erkenntnisse in diesem Jahr unterstreichen die Dringlichkeit und Notwendigkeit, verantwortungsvolle KI- und Cloud-Lösungen in Ermittlungsabläufe zu integrieren, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit auf effiziente, vertretbare und sichere Weise Genüge getan wird.“

Die vollständige Umfrage zu Branchentrends 2025 und weitere Informationen zu innovativen Lösungen für digitale Ermittlungen finden Sie auf unserer Website.

Verweise auf Websites und Social Media-Plattformen

Verweise auf Informationen, die auf Websites und Social-Media-Plattformen enthalten oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung der auf diesen Websites oder Social-Media-Plattformen enthaltenen oder über diese verfügbaren Informationen durch Verweis dar, und Sie sollten diese Informationen nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachten.

Über Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf www.cellebrite.com sowie https://investors.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter @Cellebrite.

Ansprechpartner:

Medien

Victor Ryan Cooper

Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Investorenbeziehungen

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.