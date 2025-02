Intégrer les étudiants étrangers au monde du travail

OTTAWA, Ontario, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Canada, les étudiants et diplômés étrangers de niveau collégial qui participent à des activités d’apprentissage intégré au travail (AIT) et qui ont recours à des services d’orientation de carrière obtiennent de meilleurs résultats en matière d’emploi et se sentent mieux outillés pour intégrer le marché du travail. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada menée en collaboration avec le Centre des Compétences futures.

« Les étudiants étrangers représentent un potentiel considérable, essentiel à l’avenir économique du Canada, affirme Michael Burt, vice-président au Conference Board du Canada. Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, nous devons veiller à ce qu’ils disposent du soutien et des ressources nécessaires. En outre, les établissements d’enseignement doivent intégrer l’éducation au choix de carrière dans les programmes d’études et mettre sur pied un programme officiel de mentorat par les pairs destinés aux étudiants étrangers. »

Malgré leur précieuse contribution à la main-d’œuvre canadienne, de nombreux étudiants et diplômés étrangers se heurtent à des difficultés de taille lorsqu’ils cherchent un emploi, la plus fréquente étant sans doute un réseau de contacts moins étendu. En l’absence de réseaux familiaux ou de relations professionnelles déjà établies, nombre d’entre eux se sentent isolés dans leurs démarches d’emploi. Outre les autres enjeux rapportés par les étudiants, tels qu’une méconnaissance des normes canadiennes en matière de curriculum vitæ et des attentes des employeurs lors des entretiens d’embauche, le personnel des collèges mentionne le plus souvent les barrières linguistiques et une connaissance limitée des normes du monde du travail comme étant des obstacles majeurs.

« Les étudiants étrangers qui participent à des activités d’apprentissage intégré au travail et qui profitent de services d’orientation de carrière améliorent leur employabilité et décrochent des emplois plus étroitement liés à leur domaine d’études et à leurs aspirations professionnelles, déclare Noel Baldwin, directeur général du Centre des Compétences futures. Pour renforcer la main-d’œuvre au Canada, les établissements postsecondaires doivent démontrer en quoi de tels programmes permettent d’acquérir les compétences nécessaires à une réussite professionnelle à long terme. »

Plusieurs obstacles concrets limitent l’accès des étudiants étrangers aux programmes d’AIT et aux services d’orientation de carrière. De nombreux étudiants ignorent que des ressources sont à leur disposition et peinent à trouver des informations sur les programmes et les services offerts au sein de leur établissement. En outre, à l’heure actuelle, les étudiants qui souhaitent bénéficier de services d’orientation de carrière doivent entreprendre eux-mêmes cette démarche, une tâche particulièrement difficile pour ces étudiants qui doivent déjà concilier leur charge scolaire, de longues heures de travail et les efforts qu’ils déploient pour s’adapter à une nouvelle culture.

Il faut s’attaquer en priorité à ces obstacles pour favoriser l’intégration des diplômés étrangers au sein du marché du travail. En matière de soutien à la carrière, le mentorat par les pairs peut s’avérer très utile – les mentors peuvent notamment offrir de l’aide pour la préparation aux entretiens d’embauche, la rédaction d’un CV et l’obtention de références. En établissant des réseaux officiels de pairs, les établissements collégiaux peuvent guider ces étudiants tout en garantissant l’exactitude des informations communiquées. Le fait de sensibiliser les étudiants aux avantages associés à ces services, d’encourager les employeurs à embaucher des étudiants étrangers et de dissiper les idées fausses à propos des règlements applicables est également essentiel à l’amélioration des résultats en matière d’emploi de ces diplômés.

