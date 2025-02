Dix villes canadiennes reçoivent des dons pour l’aménagement d’espaces verts et la plantation d’arbres

Le CN et Arbres Canada appuient le verdissement et la plantation d’arbres dans les collectivités en faisant don de 500 000 $ par l’entremise du programme ÉcoConnexions – De terre en air du CN

MONTRÉAL, 10 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et Arbres Canada ont fait des dons de 50 000 $ à 10 collectivités pour la plantation d’arbres et l’aménagement d’espaces. Ces dons, qui s’élèvent à un total de 500 000 $, ont été possibles grâce au programme ÉcoConnexions – De terre en air du CN, qui investit dans les projets de verdissement des collectivités situées le long du réseau du CN au Canada.

Voici les dix récipiendaires de 2024 :

• Halifax (N.-É.) • Portage la Prairie (Man.) • Truro, (N.-É.) • Saskatoon (Sask.) • Québec (Qc) • Melville (Sask.) • Longueuil (Qc) • Comté de Beaver (Alb.) • Guelph (Ont.) • Prince George (C.-B.)

En plus de ces dons, le CN a également fait 45 dons supplémentaires de 10 000 $ chacun dans le cadre du programme Subventions d’arbres communautaires d’Arbres Canada, afin de soutenir des municipalités dans tout le pays dans leurs efforts visant à étendre et à entretenir les forêts urbaines.

Grâce au programme annuel De terre en air, le CN a aidé des municipalités à améliorer leurs milieux naturels et leur bien-être social tout en mobilisant les citoyens qui valorisent les espaces verts. Depuis 2012, le programme a financé 263 projets et a contribué à la plantation d’environ 149 190 arbres et arbustes dans des collectivités urbaines et rurales situées le long du réseau du CN. En plus des projets de reboisement massif, le CN, Arbres Canada et d’autres partenaires ont planté plus de 2,4 millions d’arbres dans le cadre d’initiatives d’ÉcoConnexions, leur objectif étant de planter au total 3 millions d’arbres d’ici 2030.

Arbres Canada travaille en étroite collaboration avec les récipiendaires de dons pour aider à assurer le succès à long terme de leurs projets de verdissement. Les membres des collectivités sont encouragés à participer aux activités de plantation et à célébrer l’importance des arbres et des espaces verts locaux.

Alors que les bénéficiaires des dons en 2024 commencent à planter des arbres ce printemps, les collectivités peuvent maintenant faire une demande de dons pour 2025 dans le cadre du programme ÉcoConnexions – De terre en air du CN. Pour en savoir plus sur le processus de demande de dons et pour toute demande de renseignements concernant le programme, visitez le site : https://arbrescanada.ca/nos-programmes/cn-ecoconnexions/.

« Le CN est fier de s’associer à Arbres Canada pour accorder ces dons communautaires. Plus qu’une simple initiative environnementale, le programme ÉcoConnexions – De terre en air du CN vise à améliorer la qualité de vie de collectivités dans tout le pays. En créant des espaces plus verts et plus sains, nous encourageons l’engagement communautaire, améliorons les milieux environnementaux locaux et favorisons le bien-être collectif. Grâce à l’expertise d’Arbres Canada et à la participation des collectivités, nous préparons le terrain pour un avenir durable et vivant pour tout le monde. »

- Janet Drysdale, première vice-présidente et cheffe Relations avec les intervenants, CN



« Arbres Canada est ravi de poursuivre son partenariat de longue date avec le CN pour accroître le couvert forestier et améliorer le bien-être des collectivités du Canada. Ces dons généreux aideront les récipiendaires à réaliser des projets qui génèrent des avantages environnementaux et sociaux tangibles, qu’il s’agisse de lutter contre les îlots de chaleur urbains ou de restaurer un parc local, favorisant ainsi la création d’écosystèmes plus résilients et de collectivités plus vertes et plus saines. »

- Nicole Hurtubise, directrice générale, Arbres Canada



À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

À propos d’Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à ses programmes de verdissement, à ses recherches et à ses efforts de mobilisation. Il s’agit du seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l’entretien des arbres en milieu rural et urbain. Ses expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et des groupes communautaires lui offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, ils plantent des millions d’arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes partout au pays.

