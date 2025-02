لوسيديا" و"يونيفونك" تتحدان في شراكة استراتيجية لتقديم رؤية شاملة في تجربة العملاء

الرياض، المملكة العربية السعودية, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

أعلنت "لوسيديا"، المنصة المتخصصة في إدارة تجربة العملاء والمعززة بالذكاء الاصطناعي، عن عقد شراكة استراتيجية مع منصة "يونيفونك" الرائدة في تمكين المؤسسات من التواصل مع عملائها على امتداد رحلتهم، خلال حفلة توقيع أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "ليب".

وقد اجتمع عملاقا التقنية لدمج خدمات "لوسيديا" المتخصصة في الاستماع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وتحليل المشاعر مع منصة "يونيفونك" المخصصة في المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيفتح هذا التكامل آفاقًا للعلامات التجارية في المنطقة، مسرعًا نموها ومضاعفًا عوائد استثماراتها التسويقية. وسيثمر عن حلولًا تمنح الشركات رؤية شاملة لتجربة عملائها وتجمع بين أدوات التفاعل المتطوّرة والتحليلات الذكية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح عبد الله عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لوسيديا" قائلًا: "إن تضافر جهودنا مع يونيفونك يفتح آفاقًا للشركات عبر حلول متكاملة تعزز علاقاتها مع عملائها، متجاوزين بذلك تحديات تعدد المزودين وتشتت الخدمات. وبجمع قدرات لوسيديا التحليلية المتقدمة مع منظومة أدوات يونيفونك المتطورة، نمكّن الشركات من رفع كفاءة استهدافها، وتحسين معدلات الاستحواذ على العملاء، واكتساب رؤى أعمق حول احتياجاتهم. باختصار، نقدم وجهة شاملة متكاملة تلبي جميع متطلبات إشراك العملاء وتحسين تجربتهم."

وأضاف أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيفونك": "تجمع هذه الشراكة بين براعتنا في المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإمكانات الرائدة للوسيديا في إدارة تجربة العملاء. فبينما تعزز لوسيديا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي عبر تحليل المشاعر والاستماع الاجتماعي، تتيح يونيفونك للمؤسسات التواصل مع عملائها عبر قنوات متنوعة كالواتساب والاتصال الصوتي والإشعارات والرسائل النصية، مما يفتح المجال لتفاعلات شخصية وموجهة بدقة. وعبر تيسير التواصل مع العملاء من خلال منظومة موحدة متعددة القنوات، وتحسين أداء الحملات باستخدام الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودفع نمو أعمال المؤسسات بناءً على رؤى عميقة عن العملاء، تضع هذه الشراكة معيارًا جديدًا في مجال إدارة تجربة العملاء."

نبذة عن لوسيديا

لوسيديا هي منصة موحدة، معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تجارب العملاء ودعم أنشطة التسويق وخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الوطن العربي. تقدم لوسيديا أدوات متطورة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها من جمع البيانات وتحليلها واستخلاص تفاعلات هادفة ورؤى عملية وقابلة للتنفيذ.

نبذة عن يونيفونك

تُعد يونيفونك منصة رائدة في مجال التواصل مع العملاء ومزودًا للبرمجيات في الشرق الأوسط. تستخدم المنصة تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المحادثات لتبسيط أساليب التواصل متعدد القنوات وإحداث نقلة نوعية في تجارب العملاء. تُمكّن حلول يونيفونك المؤسسات من إدارة جميع قنوات التواصل مع عملائها من منصة واحدة، تشمل الرسائل النصية والمكالمات والواتساب والويب. وبذلك تتمكن الشركات في ترسيخ علاقاتها مع العملاء وتخفيض تكاليف البنية التحتية للاتصالات.

Signing Ceremony من اليسار: مهند الشيخ، الرئيسالتنفيذي التجاري لشركة لوسيديا؛ عبد الله العيسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةلوسيديا؛ أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيفونك؛ إبراهيم المحيميد، الرئيسالتنفيذي للاستراتيجية لشركة يونيفونك

