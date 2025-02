ORION OYJ

SIJOITTAJAUUTINEN

10.2.2025 KLO 14.00



Save the Date: Orionin pääomamarkkinapäivä 22.5.2025

Orion järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille, pankkiireille ja median edustajille iltapäivällä 22.5.2025 Helsingissä.

Iltapäivän aikana Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme, talousjohtaja René Lindell sekä muut johtoryhmän jäsenet puhuvat Orionin kasvustrategiasta, taloudellisista tavoitteista sekä liiketoiminnoista. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana.

Orionin pääomamarkkinapäivä pidetään Sanomatalon tapahtumastudio Elielissä (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki) etäosallistumismahdollisuudella. Linkki tapahtuman webcastiin ja esitysmateriaalit julkaistaan Orionin sijoittajasivuilla myöhemmin.

Virallinen kutsu, joka sisältää ohjelman ja ilmoittautumistiedot, julkaistaan lähempänä tapahtumapäivää.



Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet

Puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com/fi

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

