Philippe Boule est nommé Vice-Président Marketing & Sales de Technilog

Technilog, éditeur de logiciels B2B spécialisés dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données générées par tout système et équipement connecté, fait évoluer son équipe de direction et annonce la nomination de Philippe Boule pour accompagner sa stratégie de croissance en France, puis à l’international.

Dans le cadre de sa mission, Philippe Boule sera en charge de définir et de piloter la stratégie commerciale et marketing de l’éditeur afin de renforcer ses parts de marché et de conserver sa place d’acteur de référence. Dans ce contexte, il devra notamment développer la vente indirecte et tisser des alliances avec un réseau de partenaires stratégiques. L’arrivée de Philippe Boule s’inscrit dans le cadre d’une forte demande portée par un marché mature en attente de solutions industrielles. Enfin, Philippe accompagnera la transformation de Technilog d’un modèle de société de service à celui d’éditeur de logiciels. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une expérience professionnelle de plus de 25 ans acquise dans les secteurs du numérique et de l’énergie.

Philippe Boule, Vice-Président Marketing & Sales de Technilog « Je suis fier de rejoindre Technilog qui affiche un positionnement unique sur son marché. Nous avons de fortes ambitions de croissance dès 2025 et d’ores et déjà un carnet de commandes bien étoffé. L’évolution de notre stratégie commerciale va être un réel accélérateur et nous permettra de répondre toujours mieux aux attentes de nos partenaires et de nos clients. »

