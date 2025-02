Cybersécurité pour PME et TPE : Provectio présente ProCyber

Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, fait évoluer son offre en l’enrichissant d'une brique cyber globale pensée pour répondre aux besoins de cyberprotection des PME et TPE.

Disponible sous forme de services managés, ProCyber allie protection proactive, surveillance continue et réponse rapide aux incidents pour sécuriser son système d’information et garantir sa conformité. La solution ProCyber sécurise l’ensemble des domaines numériques, depuis la protection des utilisateurs et de leurs terminaux, jusqu’à la surveillance proactive des données, du réseau et des sites Web.

« Les PME sont de plus en plus ciblées par les cyberattaques. Ces menaces mettent en péril la confidentialité des données, la réputation et la continuité des activités. Dans ce contexte, la cyberdéfense n’est plus une option. Adopter des solutions robustes permet de protéger efficacement vos actifs numériques et d’assurer la résilience de votre entreprise face aux cybermenaces actuelles et futures. »

Une offre complète et adaptable en fonction des besoins

L’offre ProCyber est composée d’un Starter Pack complété par des modules permettant de faire évoluer le périmètre sécurisé de façon progressive.

Le Starter Pack ProCyber comprend une protection des services, des postes (Antivirus EPP & EDR), la gestion des patchs, le chiffrement des postes, le maintien opérationnel des équipements et des logiciels, une hotline, un SOC et des rapports mensuels.

En complément de cette configuration de base, il est possible d’accéder à des options complémentaires comme la protection des mails, la sensibilisation des utilisateurs, la gestion sécurisée des mots de passe, la protection des contenus, des serveurs Web et du réseau.

Forts de cette offre, les clients bénéficient d’un niveau de cyberprotection de haut niveau à un prix compétitif et bénéficient d’une flexibilité totale grâce à une solution sans engagement, permettant d’ajuster ou d’interrompre les services à tout moment.

« Notre offre ProCyber est une opportunité d’accéder sans effort à un dispositif de cybersécurité éprouvé et performant. À titre d’exemple, ProCyber bénéficie d’un SOC qui surveille et protège activement les infrastructures IT 24h/24 7j/7, détecte les menaces cyber et coordonne la réponse grâce à une expertise dédiée.

