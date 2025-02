EU-Bio-Sanddornprodukte jetzt auch in der Schweiz erhältlich

Bio Sanddorn Produkte

Ab sofort sind Bio-Sanddornprodukte aus Anbau gemäß den Qualitätsstandards der Europäischen Union auch für Schweizer Konsumenten erhältlich.

Die Präsenz von EU-zertifiziertem Bio-Sanddorn in der Schweiz ist ein wichtiger Schritt, um das Bewusstsein für die Vorteile biologisch erzeugter europäischer Agrarprodukte zu stärken.” — Mădălina Giurescu, Präsidentin der Agrargenossenschaft Bio Catina

ROMANIA, February 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Als Teil des von der Europäischen Union kofinanzierten EU-Projekts „Bio-Sanddorn“ zielt diese Initiative darauf ab, das Bewusstsein für die ernährungsphysiologischen Vorteile von Sanddorn zu stärken und gleichzeitig den Zugang zu hochwertigen Bioprodukten auf internationalen Märkten zu erweitern.Sanddorn ist weithin für seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften bekannt, darunter hohe Konzentrationen an Vitaminen, Antioxidantien und essentiellen Fettsäuren. Trotz seiner gesundheitlichen Vorteile wird diese Beere in der täglichen Ernährung immer noch zu wenig genutzt. Die Kampagne „Enjoy It’s from Europe“ unterstreicht den Wert von EU-zertifizierten Bioprodukten und ihre Rolle bei der Unterstützung eines ausgewogenen und nachhaltigen Lebensstils.Die BioCatina Agricultural Cooperative, einer der größten Bio-Sanddornproduzenten Europas, baut diese Pflanze auf zertifizierten Biofarmen in Rumänien an. Die Genossenschaft hält sich an strenge EU-Landwirtschaftsstandards, um Produktqualität und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Die Verfügbarkeit dieser Produkte in der Schweiz ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, Bio-Sanddorn internationalen Verbrauchern näherzubringen, nach ähnlichen Expansionen in Südkorea und Singapur.Bio-Sanddornprodukte der Landwirtschaftlichen Genossenschaft BioCatina sind ab sofort in den Favorit-Märkten in Biel/Bienne (Neuengasse 32, 2502 Biel/Bienne) und Dietikon erhältlich (Webereistrasse 4, 8953 Dietikon).Verbraucher, die mehr über die Vorteile von Sanddorn und die EU-Bio-Standards erfahren möchten, können www.favoritmarket.ch besuchen oder sich an uns wenden info@favoritmarket.ch.Über die BioCatina Agricultural CooperativeDie BioCatina Agricultural Cooperative ist ein zertifizierter Bioproduzent, der sich auf den Anbau von Sanddorn spezialisiert hat. Mit umfassender Erfahrung im ökologischen Landbau konzentriert sich die Genossenschaft auf nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, die den höchsten EU-Qualitätsstandards entsprechen. Mit der von der Europäischen Union kofinanzierten Kampagne „Enjoy It’s from Europe“ fördert BioCatina das Bewusstsein für die Vorteile von Bio-Sanddornprodukten auf internationalen Märkten.

