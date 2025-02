EBC Financial Group Examina los Riesgos del Mercado como Trump Invierte los Compromisos Climáticos de EE. UU.

La estrategia económica y la política climática de Trump pueden afectar commodities, trading y mercados de divisa. EBC Financial Group proporciona informaciones claves para los comerciantes navegando por la volatilidad.

DC, UNITED STATES, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- A medida que la agenda 2025 de Donald Trump toma forma, los mercados globales se preparan para una ola de volatilidad a través de la energía, trading y políticas fiscales. Con cambios anticipados en la producción de combustibles fósiles, estrategias arancelarias agresivas y reformas tributarias integrales, los comerciantes deben estar listos para navegar un panorama que evoluciona rápidamente. EBC Financial Group, un líder en soluciones financieras, ha analizado estos desarrollos para ayudar a las empresas y participantes del mercado a comprender mejor el cambiante panorama económico.

Mercados Energéticos en Flujo: Cómo Trade Petróleo y Oro Frente al Impulso de los Combustibles Fósiles de Trump

Un aspecto central de la agenda política de Trump es revertir los incentivos a las energías renovables y reforzar la exploración de combustibles fósiles. Se espera que estas medidas tengan efectos generalizados en los mercados de commodities. Mientras los precios del petróleo pueden enfrentar presión a la baja debido al sobreoferta, esta volatilidad crea oportunidades para que los comerciantes capitalicen sobre las fluctuaciones de precios.

Precios del Petróleo: Seguir los informes de inventario de crudo de la EIA; las tendencias de sobreoferta pueden significar oportunidades para ventas en corto.

Oro como Cobertura: La incertidumbre en torno a la desregulación climática y las posibles respuestas mundiales pueden contribuir a cambios en demanda para activos de refugio seguro como el oro y la plata.

Comercio y Política Fiscal

El renovado enfoque de Trump en el proteccionismo y el nacionalismo económico está reconfigurando el panorama del trading y fiscales, con efectos en cadena a través de los mercados globales. Una de las medidas propuestas por la administración incluye aumentar los aranceles sobre los productos chinos, lo que podría tensar las cadenas de suministro, elevar costos y crear desafíos para las empresas que dependen de las redes globales de trading.

Además, la agenda de política fiscal de Trump introduce reducciones del impuesto corporativo para estimular la inversión interna y la actividad industrial dentro del EE.UU. Sin embargo, este enfoque también puede contribuir al aumento de los niveles de deuda nacional, con el IMF proyecta que los déficits de EE. UU. podrían llevar la relación deuda-GDP al 140% para 2032. Estos desarrollos podrían tener implicaciones a largo plazo para las tasas de interés, la inflación y la estabilidad más amplia de los mercados financieros.

Mercados de divisa: Navegando la Volatilidad Impulsada por Aranceles

A partir de febrero de 2025, el presidente Donald Trump ha impuesto un arancel del 10% sobre los productos chinos, una reducción respecto al inicialmente propuesto 60%. Mientras esta política ha introducido fluctuaciones en los mercados de divisas, el yuan chino ha permanecido resistente, respaldado por las medidas económicas proactivas de Beijing y sus sólidas alianzas de trading, que continúan reforzando la confianza del mercado.

Consideraciones clave para los comerciantes:

Enfoque en Divisas de Refugio: Los períodos de incertidumbre comercial a menudo impulsan la demanda de activos considerados como refugio seguro, incluyendo el dólar (USD) y el franco suizo (CHF). Los comerciantes pueden considerar posiciones estratégicas, teniendo en cuenta la volatilidad impulsada por las políticas.

Monitoreo de la Estabilidad del Yuan: A pesar de las presiones externas, las iniciativas económicas estratégicas de China han ayudado a mantener la estabilidad del yuan. Los comerciantes deben monitorear de cerca los ajustes de política y las reacciones del mercado global, identificando oportunidades para cubrir o reequilibrar la exposición donde sea necesario.

