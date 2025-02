Nokia Oyj

Sisäpiiritieto

10.2.2025 klo 8.00

Sisäpiiritieto: Nokian johto vaihtuu – Justin Hotard nimitetty Pekka Lundmarkin seuraajaksi

Espoo – Nokia on ilmoittanut tänään muutoksesta yhtiön johdossa toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin päätettyä jättää tehtävänsä toimitusjohtajana. Nokian hallitus on nimittänyt Justin Hotardin Nokian toimitusjohtajaksi 1.4.2025 alkaen.

Hotardilla on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisten teknologiayhtiöiden johtotehtävistä ja innovaatioiden, teknologiajohtajuuden ja kasvun vauhdittamisesta. Hotard johtaa tällä hetkellä Intelin datakeskus- ja tekoälyliiketoimintaa. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä teknologiayhtiöissä, kuten Hewlett Packard Enterprisessa ja NCR Corporationissa. Hänen asemapaikkansa tulee olemaan Espoo.

”Olen iloinen voidessani julkistaa Justinin nimityksen Nokian seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hänellä on vahvat näytöt teknologiayhtiöiden kasvun kiihdyttämisestä sekä laaja ymmärrys Nokian tulevaisuuden kasvulle tärkeistä tekoäly- ja datakeskusmarkkinoista. Justin on osoittanut aiemmissa tehtävissään sekä läpi valintaprosessin Nokian toimitusjohtajalta vaadittavaa strategista näkemystä, vahvaa johtajuutta sekä kykyä arvonluontiin asiakkaille ja osakkeenomistajille”, sanoi Sari Baldauf, Nokian hallituksen puheenjohtaja.

”On kunnia saada mahdollisuus johtaa Nokiaa, jolla on takanaan yli vuosisadan verran innovaatioita ja asema yhtenä maailman johtavista teknologiayhtiöistä. Verkkoyhteydet ovat yhteiskuntamme kehityksen ytimessä ja mahdollistavat teknologiamurroksia, joita nyt todistamme esimerkiksi tekoälyn osalta. Odotan innolla, että pääsen jatkamaan Nokian uudistamista sen kasvun ja arvonluonnin maksimoimiseksi”, sanoi Justin Hotard.

Lundmark on toiminut Nokian toimitusjohtajana vuodesta 2020 ja on päättänyt jättää operatiiviset johtotehtävät ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen urallaan.

“Haluan kiittää Pekkaa koko hallituksen puolesta hänen merkittävästä panoksestaan Nokian hyväksi. Aloitimme tämän muutoksen valmistelun Pekan kerrottua harkitsevansa siirtymistä pois operatiivisista johtotehtävistä siinä vaiheessa, kun Nokian liiketoiminta on asemoitu seuraavaan kasvuvaiheeseen ja sopiva seuraaja on löydetty. Nyt molemmat näistä ehdoista ovat toteutuneet ja hän on ilmoittanut siirtyvänsä syrjään Nokian johdosta”, sanoi Baldauf.

“Pekan aloittaessa Nokia oli haastavassa tilanteessa. Hänen kautensa aikana Nokia saavutti muun muassa teknologiajohtajuuden 5G-radioverkoissa ja vahvan aseman pilvinatiiveissa ydinverkoissa. Nokia kasvatti myös Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevaihtoa ja paransi merkittävästi sen liikevoittoa sekä loi vahvan ja vakaan aseman patenttilisensointiliiketoiminnalleen. Lisäksi Nokia on vahvistanut markkina-asemaansa uusilla kasvualueilla, uudistanut brändinsä, yrityskulttuurinsa, toimintamallinsa ja liiketoimintaportfoliotaan”, Baldauf jatkoi.

“On ollut etuoikeus toimia Nokian toimitusjohtajana. Kutsuin aloitustani vuonna 2020 kotiinpaluuksi ja sitä se on todella ollut. Nokialla on hieno tiimi ja olen ylpeä siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet teknologiajohtajuutemme ja kilpailukykymme vahvistamiseksi ja asemoidaksemme Nokian kasvuun datakeskusmarkkinoilla, yksityisissä langattomissa verkoissa ja teollisuuden digitalisaatiossa sekä puolustusteollisuudessa. Mutta nyt on oikea aika siirtyä eteenpäin. Olen johtanut pörssiyhtiöitä yli kaksi vuosikymmentä ja vaikka en aio lopettaa työntekoa, haluan siirtyä urallani uuteen vaiheeseen, kuten hallitustyöhön. Justin on erinomainen valinta Nokian johtoon ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä sujuvan siirtymän varmistamiseksi”, sanoi Pekka Lundmark.

Lundmark tulee jatkamaan Nokian toimitusjohtajana 31.3.2025 saakka. Hän jatkaa uuden toimitusjohtajan neuvonantajana vuoden loppuun.

Justin Hotard, CV

Syntynyt: 1974

Kansalaisuus: Yhdysvaltojen kansalainen



Kokemus:

Intel, Santa Clara, Kalifornia, Yhdysvallat, 2024–nykyinen: Johtaja, datakeskus- ja tekoälyliiketoiminta (Executive Vice President and General Manager, Data Center & AI Group)

Hewlett Packard Enterprise, Houston, Teksas, Yhdysvallat / Tokio, Japani, 2015–2024: useita johtotehtäviä, mukaan lukien: Johtaja, suurteholaskenta, tekoäly & tutkimus -liiketoiminta (Executive Vice President and General Manager, High Performance Computing, AI & Labs) Johtaja (President and Managing Director), Japanin ja Kiinan liiketoiminnot

NCR Corporation, Duluth, Georgia, Yhdysvallat, 2007–2014: useita johtotehtäviä mukaan lukien globaalien pienyritysten pilvipalvelualustojen johtaja (President and General Manager, Global Small Business Cloud Platform)

Symbol Technologies (myöhemmin Motorolan omistama), Holtsville, New York, Yhdysvallat, 2003–2007: tuotehallinnan ja yrityskehitystoimintojen johtaja (Director, Product Management and Senior Manager, Corporate Development)

Motorola, Arlington, Illinois, Yhdysvallat, 1996–2000; Vanhempi järjestelmäinsinööri (Senior Systems Engineer)





Koulutus:

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (Master of Business Administration), MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, Yhdysvallat, 2002

Tekniikan kandidaatin tutkinto, elektroniikkatekniikka (Bachelor of Science in Electrical Engineering), University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois, Yhdysvallat, 1997

Tietoja Nokiasta

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

