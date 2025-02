Nearfield Instruments 獲得主要美國客戶訂單，Nearfield Instruments USA Inc. 宣告成立

鹿特丹,荷蘭, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為半導體行業提供先進計量學和檢測解決方案的頂尖供應商 Nearfield Instruments,欣然宣佈其美國子公司 Nearfield Instruments USA Inc. 正式成立。這項策略舉動鞏固了該公司在北美洲的影響力,讓公司能以更佳方式支援地區內的客戶,並且加快採納其尖端的計量技術。 獲得來自美國客戶的多宗系統訂單,進一步推動了 Nearfield Instruments USA Inc. 的成立,此舉鞏固了公司的增長軌跡及市場對其創新計量學解決方案的需求。 據 Nearfield Instruments 銷售及市務部副總裁 Jeroen Verbiest 透露:「對於本公司的旗艦產品 QUADRA 受到美國客戶的青睞,作為發展其最新生產技術的一部分,我們感到相當振奮。 這是在美國開展 Nearfield 業務的絕佳方式。」

Nearfield Instruments USA Inc. 專門提供高精密度、無損計量及檢測解決方案,協助半導體製造商在納米級流程控制中實現前所未有的精準程度。 鑑於對高效能半導體設備的需求持續上升,在確保製造效率和完善產出方面,Nearfield 的創新解決方案將發揮關鍵作用。

Nearfield Instruments 行政總裁 Hamed Sadeghian 表示:「隨著公司在北美洲擴展業務,我們重申了致力透過最先進的流程控制解決方案為全球客戶提供支援的承諾。 半導體行業發展一日千里,我們的技術讓客戶得以為新一代的晶片生產,突破一切可能性的界限。 對於能夠在所有與半導體行業相關的大洲,展現出商業和營運上的影響力,我們感到相當欣慰。」

這次擴展計劃包括今年內會開設多個辦事處及技術地點,作為客戶支援、合作創新及供應營運的中心樞紐。 此舉旨在促進與頂尖半導體公司及業界持份者更緊密的合作關係。

Nearfield Instruments 致力於推動半導體計量學的技術進程,並依然專注於提供能滿足日趨複雜半導體製造需求的解決方案。 透過這次在美國擴張業務,該公司已作好充分準備,為美國半導體製造業提供支持。

關於 Nearfield Instruments

Nearfield Instruments 現正為半導體行業解決在計量及檢測方面所面對的挑戰,為先進的 3D 記憶體及邏輯裝置提供一致、無損的流程控制納米計量解決方案。 本公司突破性的技術結合了高解像度與高吞吐量,對於先進半導體節點的大量生產至為重要。 Nearfield 的總部位於鹿特丹,另在荷蘭的燕豪芬、南韓的平澤市及美國多個地點均設有辦事處。

欲了解更多資訊,請瀏覽 www.nearfieldinstruments.com

