Nearfield Instruments 收到美国重要客户的采购订单，并成立 Nearfield Instruments USA Inc.

鹿特丹,荷兰, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半导体行业先进计量与检测解决方案的领先供应商 Nearfield Instruments 欣然宣布成立美国子公司 Nearfield Instruments USA Inc.。这一战略举措增强了该公司在北美地区的业务布局,使其能够更好地服务该地区的客户,并加速其尖端计量技术的应用。 与此同时,来自美国客户的多个系统订单进一步促成了 Nearfield Instruments USA Inc. 的成立。这些订单既印证了公司良好的发展态势,也反映出市场对其创新计量解决方案的需求。 “我们欣喜地宣布,我们的旗舰产品 QUADRA 被美国客户选中,用于其最新生产技术的开发。 这是 Nearfield 在美国开展业务的绝佳开端,”Nearfield Instruments 销售与营销副总裁 Jeroen Verbiest 表示。

Nearfield Instruments USA Inc. 专注于高精度、无损计量和检测解决方案,助力半导体制造商在纳米级工艺控制中实现前所未有的精度。 随着市场对更高性能半导体器件的需求持续增长,Nearfield 的创新解决方案在确保制造效率和优化良率方面发挥着关键作用。

“我们在北美地区扩大业务,再次表明了我们致力于以最先进的工艺控制解决方案支持全球客户的决心,”Nearfield Instruments 首席执行官 Hamed Sadeghian 表示。 “半导体行业的发展日新月异,我们的技术助力客户突破下一代芯片生产的极限。 我们很高兴地宣布,我们的商业和运营网络现已覆盖所有与半导体行业相关的大陆。”

此次扩张包括年内开设多个办公和技术点,作为客户支持、协作创新和供应运营的枢纽。 此举旨在加强与领先半导体公司和行业利益相关者的合作关系。

Nearfield Instruments 致力于推动半导体计量领域的技术进步,并始终专注于提供解决方案,以应对日益复杂的半导体制造挑战。 通过此次在美国的业务拓展,公司将能够更高效地支持美国半导体制造业的发展。

关于 Nearfield Instruments

Nearfield Instruments 为先进的 3D 存储器和逻辑器件提供在线、无损过程控制纳米计量解决方案,助力半导体行业克服计量与检测方面的挑战。 我们的开创性技术兼具高分辨率和高通量,对于先进半导体节点的大批量生产至关重要。 Nearfield 总部位于鹿特丹,在荷兰埃因霍温、韩国平泽和美国多地设有办事处。

如需了解更多信息,请访问 www.nearfieldinstruments.com

媒体联系人Roland van Vliet,Nearfield Instruments B.V. 首席合作官

电子邮件:roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com 电话:+31620369741

