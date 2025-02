Nearfield Instruments ได้รับยอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ในสหรัฐฯ และก่อตั้งบริษัท Nearfield Instruments USA Inc.

ร็อตเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nearfield Instruments ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันมาตรวิทยาและการตรวจสอบขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา Nearfield Instruments USA Inc. การเดินหน้าทางกลยุทธ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอเมริกาเหนือ โดยจะช่วยให้บริษัทสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคดังกล่าวได้ดีขึ้นและเร่งการนำเทคโนโลยีมาตรวิทยาสุดล้ำของบริษัทมาใช้งานให้เร็วขึ้น การจัดตั้งบริษัท Nearfield Instruments USA Inc. นี้ได้รับแรงผลักดันอย่างมากจากการที่บริษัทมียอดสั่งซื้อโซลูชันระบบเป็นจำนวนมากจากลูกค้าในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการตอกย้ำและสนับสนุนถึงวิถีทางการเติบโตของบริษัทและความต้องการของตลาดสำหรับโซลูชันนวัตกรรมมาตรวิทยาของบริษัท “เราตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์เรือธงที่โดดเด่นของเรา QUADRA ได้รับเลือกจากลูกค้าในสหรัฐฯ ของเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดของบริษัทลูกค้า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเปิดตัวธุรกิจของ Nearfield ในสหรัฐฯ” Jeroen Verbiest รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Nearfield Instruments กล่าว

Nearfield Instruments USA Inc. เชี่ยวชาญในด้านโซลูชันมาตรวิทยาและการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงและไม่สร้างความเสียหายต่อวัสดุซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สามารถบรรลุความถูกต้องแม่นยำในการควบคุมกระบวนการผลิตในระดับนาโนสเกลได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน ในขณะที่ความต้องการอุปกรณ์และชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โซลูชันนวัตกรรมใหม่ของ Nearfield มีบทบาทสำคัญในการรับรองให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

“จากการขยายการดำเนินธุรกิจของเราในอเมริกาเหนือ เราได้ตอกย้ำและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยโซลูชันควบคุมกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา” Hamed Sadeghian ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nearfield Instruments กล่าว “อุตสาหกรรมเซิมิคอนดักเตอร์มีการพัตนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีของเราช่วยให้ลูกค้าของเราขยายขอบเขตความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ได้มากขึ้นด้วยการผลิตชิปเทคโนโลยียุคหน้า เรายินดีที่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการทางการค้าและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดในหลายทวีป”

การขยายตัวทางธุรกิจครั้งนี้ยังรวมถึงแผนการเปิดสำนักงานและสถานที่ให้บริการทางเทคนิคอีกหลายแห่งตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสนับสนุนลูกค้า การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการดำเนินงานด้านอุปทาน การดำเนินการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันที่ใกล้ชิดขึ้นกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม

Nearfield Instruments มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านมาตรวิทยาสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม การขยายธุรกิจในสหรัฐฯ ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานตำแหน่งที่ดีในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ

เกี่ยวกับ Nearfield Instruments

Nearfield Instruments ช่วยลดปัญหาความท้าทายด้านมาตรวิทยาและการตรวจสอบของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยโซลูชันมาตรวิทยานาโนในการควบคุมกระบวนการผลิตในสายการผลิตที่ไม่ทำลายวัสดุสำหรับอุปกรณ์หน่วยความจำ 3D และอุปกรณ์โลจิกขั้นสูง เทคโนโลยีคิดค้นใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนของเราผสานรวมกับเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูงและให้ผลผลิตสูงซึ่งสำคัญต่อการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในปริมาณมาก Nearfield มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ร็อตเตอร์ดัม และมีสำนักงานสาขาในไอนด์โอเวน เนเธอร์แลนด์, พยองแท็ก เกาหลีใต้ และอีกหลายแห่งในสหรัฐฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nearfieldinstruments.com

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ Roland van Vliet ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจของ Nearfield Instruments B.V.

อีเมล: roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com โทรศัพท์: +31620369741

