Nearfield Instruments ontvangt orders van grote Amerikaanse klant en richt Nearfield Instruments USA Inc. op

ROTTERDAM, Nederland, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nearfield Instruments, een toonaangevend leverancier van geavanceerde metrologie- en controletechnieken voor de halfgeleiderindustrie, kondigt met trots de oprichting van haar Amerikaanse dochteronderneming aan, Nearfield Instruments USA Inc. Deze strategische zet versterkt de aanwezigheid van het bedrijf in Noord-Amerika, om klanten binnen de regio nog beter te kunnen bedienen en de baanbrekende metrologietechnologiën van het bedrijf versneld te kunnen toepassen. Daarnaast komt de oprichting van Nearfield Instruments USA Inc. voort uit de ontvangst van meerdere orders van een Amerikaanse klant, wat het groeiproces en de marktvraag naar de innovatieve metrologietechnieken van het bedrijf nog verder versterkt. “We zijn verheugd te kunnen mededelen dat ons paradepaardje QUADRA door onze Amerikaanse klant is geselecteerd als onderdeel van hun nieuwste productietechnologie. Een fantastische manier om de eerste stappen van Nearfield in de VS te kunnen zetten,” aldus Jeroen Verbiest, VP Sales & Marketing van Nearfield Instruments.

Nearfield Instruments USA Inc. is gespecialiseerd in niet-destructieve metrologie- en controletechnieken met een zeer hoge precisie, waarmee producenten van halfgeleiders een ongekende nauwkeurigheid kunnen bereiken in procesbesturing op nanoschaal. Naarmate de vraag naar meer geavanceerde halfgeleiderelementen blijft groeien, spelen de innovatieve oplossingen van Nearfield een cruciale rol in productie-efficiëntie en opbrengstoptimalisatie.

“Met de uitbreiding van onze activiteiten naar Noord-Amerika komen we onze belofte na om onze klanten wereldwijd te ondersteunen met baanbrekende technieken in procesbesturing,” vertelt Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments. “De halfgeleiderindustrie ontwikkelt zich razendsnel, en dankzij onze technologie kunnen onze klanten het onmogelijke mogelijk maken met geavanceerde chipproductie. We zijn erg tevreden met onze commerciële en operationele aanwezigheid op alle voor de halfgeleiderindustrie relevante continenten.”

De uitbreiding gaat gepaard met de opening van meerdere technische en kantoorlocaties in de loop van het jaar, die zullen dienen als hubs voor klantenondersteuning, coöperatieve innovatie en bevoorrading. Daarnaast is deze uitbreiding gericht op een nauwere samenwerking met toonaangevende producenten van halfgeleiders en andere belanghebbenden binnen de sector.

Nearfield Instruments wil technologische vooruitgang in halfgeleidermetrologie stimuleren en concentreert zich op het leveren van oplossingen die tegemoetkomen aan de toenemende complexiteit in de productie van halfgeleiders. Met deze uitbreiding in de VS is het bedrijf goed gepositioneerd om de Amerikaanse halfgeleiderindustrie optimaal te kunnen bedienen.

Over Nearfield Instruments

Nearfield Instruments biedt oplossingen voor de metrologie- en controle-uitdagingen van de halfgeleiderindustrie met niet-destructieve, inline nano-metrologietechnieken voor geavanceerde 3D-geheugen- en logica-apparatuur. Onze baanbrekende technologie combineert een hoge resolutie met een hoge verwerkingscapaciteit, wat essentieel is voor de productie van geavanceerde halfgeleiderknooppunten. Het hoofdkantoor van Nearfield is gevestigd in Rotterdam, met andere kantoren in Eindhoven, Pyeongtaek, Zuid-Korea en verschillende locaties in de VS.

Ga voor meer informatie naar www.nearfieldinstruments.com

Mediacontact Roland van Vliet Chief Partnership Officer Nearfield Instruments B.V.

e-mail: roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com Telefoon: +31620369741

