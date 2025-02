Nearfield Instruments, 미국 주요 고객사로부터 구매 주문 확보한데 이어 미주 법인인 Nearfield Instruments USA 설립

로테르담, 네덜란드, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 반도체 산업용 첨단 계측 및 검사 솔루션을 선도하는 Nearfield Instruments가 미국 시장 자회사인 Nearfield Instruments USA Inc를 설립한다고 발표했다. 이 같은 결정은 북미 내 입지 강화를 통해 현지 고객에 대한 지원 개선을 비롯해 자사의 첨단 계측 기술 채택을 더욱 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대된다. 회사는 미국 고객으로부터 다수의 시스템 주문을 받은 데 이어, 혁신적인 계측 솔루션에 대한 시장 수요와 성장세 지원을 위해 Nearfield Instruments USA Inc를 설립하게 되었다. Nearfield Instruments의 영업 및 마케팅 부사장인 Jeroen Verbiest는 “미국 고객이 최신 생산 기술 개발의 일환으로 당사의 주력 제품인 QUADRA를 선택하게 되었다. 이 같은 상황은 미국 시장에서 Nearfield 비즈니스 추진을 위한 좋은 기회를 제공하고 있다"고 밝혔다.

Nearfield Instruments 미국 법인 (Nearfield Instruments USA Inc.)은 반도체 제조기업이 나노 규모의 공정 제어에서 최고 수준의 정확도를 달성할 수 있도록 지원하는 고정밀 비파괴 계측 및 검사 솔루션을 전문으로 하고 있다. 고성능 반도체 기기에 대한 수요가 지속적인 증가세를 보이면서 Nearfield의 혁신적인 솔루션은 제조 효율성과 수율 최적화를 보장하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

Nearfield Instruments의 CEO인 Hamed Sadeghian은 “최첨단 공정 제어 솔루션으로 전 세계 고객을 지원한다는 우리의 약속은 북미 지역 사업 확장으로 재확인되었다."라고 강조했다. 그는 또 “반도체 산업은 빠르게 진화하고 있다. 당사 기술을 통해 고객은 차세대 칩 생산의 한계를 뛰어넘을 수 있다. 이제 반도체와 관련된 모든 대륙에서 상업적, 운영적 입지를 확보하게 되어 기대감이 크다.”고 설명했다.

이번 확장 조치에는 고객 지원, 협업 혁신 및 공급 운영의 허브 역할을 할 여러 사무실 및 기술 지점이 연내 개설되는 것이 포함된다. 이 같은 움직임은 선도적인 반도체 기업 및 업계 이해관계자들과 더욱 긴밀한 파트너십을 구축하기 위한 것으로 풀이된다.

Nearfield Instruments는 반도체 계측 분야의 기술 발전을 주도하는 데 최선의 노력을 기울이고 있으며, 갈수록 복잡해지는 반도체 제조에 부합하는 솔루션 제공에 주력하고 있다. 미국 확장을 통해 미국 반도체 제조 산업을 지원할 수 있는 유리한 입지도 확보하게 되었다.

Nearfield Instruments 소개

Nearfield Instruments는 첨단 3D 메모리 및 논리 소자를 위한 인라인 비파괴 공정 제어 나노 계측 솔루션으로 반도체 산업의 계측 및 검사 솔루션을 지원하고 있다. 당사가 보유한 획기적인 기술은 첨단 반도체 노드의 대량 생산에 필수적인 고해상도와 높은 처리량을 결합하고 있다. 로테르담에 본사를 둔 Nearfield는 네덜란드 아인트호벤, 한국 평택, 미국 여러 지역에 사무소를 운영 중이다.

