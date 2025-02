ニアフィールド・インストゥルメンツ (Nearfield Instruments) が、米国の大手顧客から購入注文を受領し、ニアフィールド・インストゥルメンツUSA Inc (Nearfield Instruments USA Inc.) を設立

オランダ・ロッテルダム発, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半導体業界向けの高度な計測・検査ソリューションを提供するリーディングカンパニーであるニアフィールド・インストゥルメンツは、米国子会社であるニアフィールド・インストゥルメンツUSA Inc.の設立を発表した。この戦略的な動きにより、北米市場でのプレゼンスが強化され、同地域の顧客支援を強化するとともに、最先端の計測技術の導入を加速させることが可能となる。 ニアフィールド・インストゥルメンツUSA Inc.の設立は、米国の顧客から複数のシステム注文を受領したことによってさらに推進されており、同社の成長軌道と革新的な計測ソリューションに対する市場の需要を裏付けている。 「当社の主力製品であるQUADRAが、米国の顧客の最新の生産技術開発の一環として採用されたことをお知らせできることを大変嬉しく思います。 ニアフィールドの米国での事業を開始する素晴らしい機会となりました」と、ニアフィールド・インストゥルメンツのセールス&マーケティング担当VPであるイェルーン・ヴァービエスト (Jeroen Verbiest) は述べている。

ニアフィールド・インストゥルメンツUSA Inc.は、高精度かつ非破壊の計測・検査ソリューションを専門とし、半導体メーカーがナノスケールでのプロセス制御において前例のない精度を達成することを可能にする。 半導体デバイスの高性能化に対する需要が拡大し続ける中、ニアフィールドの革新的なソリューションは、製造効率の向上と歩留まり最適化を確実にする上で重要な役割を果たしている。

「北米での事業拡大を通じて、最先端のプロセス制御ソリューションを提供し、世界中の顧客を支援するという当社のコミットメントを改めて示しています」と、ニアフィールド・インストゥルメンツのCEOであるハメッド・サデギアン (Hamed Sadeghian) は述べている。 「半導体業界は急速に進化しており、当社の技術は次世代のチップ生産における可能性の限界を押し広げることを顧客に可能にします。 現在、半導体に関連するすべての大陸において、商業的および事業運営の拠点を確立できたことを嬉しく思います」。

この事業拡大には、年間を通じて複数のオフィスおよび技術拠点の開設が含まれており、これらの拠点は顧客支援、共同イノベーション、供給業務のハブとして機能する。 この取り組みは、主要な半導体企業や業界関係者とのパートナーシップを強化することを目的としている。

ニアフィールド・インストゥルメンツは、半導体計測技術の進化を推進することに注力し、半導体製造のますます高まる複雑性に対応するソリューションを提供し続ける。 今回の米国での事業拡大により、同社は米国の半導体製造業界を支援するための強固な体制を整えた。

ニアフィールド・インストゥルメンツについて

ニアフィールド・インストゥルメンツは、先進的な3Dメモリおよびロジックデバイス向けに、インライン・非破壊プロセス制御ナノメトロロジーソリューションを提供し、半導体業界の計測・検査における課題を解決している。 同社の革新的技術は、高解像度と高スループットを両立し、先進的な半導体ノードの大規模生産に不可欠なソリューションを実現する。 本社はオランダ・ロッテルダムにあり、同国アイントホーフェン、韓国・平沢市、そして米国内の複数拠点にオフィスを構えている。

