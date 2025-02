无国界庆典：新戈里察与戈里齐亚共启 European Capital of Culture

斯洛文尼亚新戈里察与意大利戈里齐亚将携手谱写无国界的文化新篇章。 2025 年 2 月 8 日,正值斯洛文尼亚的文化假日,这对双子城将举办盛大的全天开幕庆典。 以“From Station to Station”为主题,庆典将在城市的街道和广场热烈上演,音乐家、舞者、民间艺术表演者及各路艺人将共同呈现一场无与伦比的文化盛宴

新戈里察,斯洛文尼亚, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Capital of Culture 将于两座城市的象征性中心 Europe Square 正式启幕。 夜幕降临之时,新戈里察市政大楼前的露天舞台将成为万众瞩目的焦点,一场精彩绝伦的文化盛典将在此上演。

开幕盛典前瞻

未来数月,GO! 2025 将呈现涵盖音乐会、戏剧表演、艺术展、影视放映与美食体验等领域的千场特色活动,点亮区域文化图景。

开幕盛典结束后,March for Europe(5 月 1 日至 9 日)将让边境口岸化身为艺术空间,Tastes without Borders(9 月 26 日至 28 日)将带来一场美食盛宴。 Enlightened Closing Ceremony(12 月 1 日至 3 日)将上演璀璨终章,点亮双子城,为整个活动圆满收官。 活动亮点还包括 Alexander Gadjijev 的音乐会、Borderless Body、Dodecalogy 1972–1983、EPIC、ISOLABS 以及 Benedetti Life,礼赞团结、创新与文化传承。

官方活动日程

GO! 2025 不仅仅是一场盛会,更是一次探索之旅,带您发现历史底蕴、现代风貌与绝美自然交织的魅力。 斯洛文尼亚最年轻的城市新戈里察,不仅以其令人惊叹的现代主义建筑闻名,还坐拥风景如画的索查河,是自然爱好者的天堂。 游客可以搭乘火车前往索查河谷,领略托尔明、科巴里德和博韦茨的独特魅力。

与此同时,葡萄酒和美食爱好者可在以下两大著名葡萄酒产区尽享醇美佳酿:

为了方便您游览 European Capital of Culture,推荐使用 Wherever You Go! – GO!2025 网络应用程序,随时掌握最新活动、演出和文化资讯;亦可使用 BulevAR 应用程序,该应用程序利用增强现实技术,带您穿越时空,感受新戈里察与戈里齐亚的前世今生。

Slovenian Tourist Board 大力推广 GO! 2025,将艺术和文化作为 2024–2025 年推广活动的核心主题。

本公告随附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/831b0bb3-dbf9-4d83-ad41-16042aa316cf

联系方式:press@slovenia.info

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.