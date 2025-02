La Financière Canoe lauréate de trois prix FundGrade A+ 2024 pour des rendements exceptionnels

CALGARY, Alberta, 07 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (“Financière Canoe”) a reçu trois prix FundGrade A+ 2024 pour sa performance exceptionnelle.

Fonds lauréats du prix FundGrade A+® 2024 de la Financière Canoe :

Date de calcul FundGrade au 31 décembre 2024.

La notation FundGrade A+® a été conçue pour reconnaître les fonds les plus performants qui génèrent les rendements ajustés au risque les plus constants. Il s'agit d'un prix annuel qui récompense « la crème de la crème » parmi les fonds de placements canadiens qui ont maintenu une note FundGrade élevée tout au long d'une année civile.

“Ces prix représentent un témoignage de la solidité de notre philosophie de placement et du dévouement de notre équipe. Chez la Financière Canoe, nous nous engageons à aider les Canadiens à bâtir un patrimoine durable grâce à une gestion disciplinée et active, et a une concentration sur la réalisation des rendements constants à long terme.” a déclaré Darcy Hulston, Président et chef de la direction, Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 19,5 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

À propos de FundGrade A+ Awards

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Rendement de la série A pour la période se terminant le 31 décembre 2024 est le suivant : Catégorie portefeuille d'actions Canoe, Catégorie Actions principalement canadiennes sur un total de 70 fonds : 20,20 % (1 an), 9,46 % (3 ans), 14,48 % (5 ans), 10,16 % (10 ans) et 8,02 % (depuis sa création en février 2011); Catégorie portefeuille de répartition d'actifs Canoe, Catégorie Équilibré tactique sur un total de 56 fonds : 14,65 % (1 an), 6,35 % (3 ans), 10,46 % (5 ans), 7,36 % (10 ans) et 5,85 % (depuis sa création en février 2011); Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe, Catégorie Équilibrés mondiaux neutres sur un total de 224 fonds : 13,40 % (1 an), 6,22 % (3 ans), 8,25 % (5 ans), 6,47 % (10 ans) et 7,25 % (depuis sa création en décembre 2012).

Informations complémentaires

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1–877–434–2796

info@canoefinancial.com

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, exception faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout détenteur de parts et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.