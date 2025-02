XS.com Partenaire du Smart Vision Summit (SVS) à Oman en tant que Sponsor Officiel

SWITZERLAND, February 10, 2025 / Business News / -- XS .com, le fournisseur mondial de services financiers et de fintech multi-actifs primé, est fier d'annoncer sa participation en tant que Sponsor Officiel Mondial du prestigieux Smart Vision Summit (SVS) 2025 à Oman.L'événement se tiendra les 12 et 13 février 2025 au luxueux JW Marriott Muscat à Oman, réunissant des leaders de l'industrie, des traders, des investisseurs et des professionnels de la finance pour explorer les dernières tendances et opportunités façonnant le secteur financier.Dans le cadre de sa présence au Smart Vision Summit, XS.com organisera des sessions interactives et des démonstrations en direct mettant en avant ses plateformes de trading multi-actifs avancées et ses solutions financières.Les participants auront l'opportunité de se connecter avec les experts de XS.com, d'explorer des outils de pointe conçus pour améliorer les stratégies de trading et d'obtenir des informations sur l'approche centrée sur le client de l'entreprise en matière de services financiers. De plus, le courtier primé est fier de présenter des intervenants distingués qui partageront leurs perspectives et leur expertise lors de l'événement.Ahmed Negm, Responsable du Département Recherche chez XS.com, tiendra une présentation éducative et informative sur "L'Impact de l'IA sur les Marchés Financiers Mondiaux". De plus, Elie Nachawaty, Vice-Président du Développement Commercial chez XS.com, captivera l'auditoire avec sa présentation intitulée "Utiliser l'IA pour Améliorer les Stratégies de Trading en Ligne".Commentant le partenariat, Shadi Salloum, Directeur MENA de XS.com, a déclaré :« Nous sommes ravis de servir de Sponsor Officiel Mondial du Smart Vision Summit (SVS) 2025. Cet événement offre une plateforme unique pour se connecter avec des pairs de l'industrie, engager des discussions significatives et renforcer notre présence dans le paysage dynamique de la finance au Moyen-Orient. Chez XS.com, nous sommes dédiés à favoriser la croissance et la collaboration dans les secteurs du trading et des services financiers, et ce partenariat s'aligne parfaitement avec nos valeurs. »Le Smart Vision Summit est largement considéré comme l'un des événements les plus prestigieux de la région, favorisant le dialogue et la collaboration entre professionnels de la finance, innovateurs fintech et parties prenantes de l'industrie. Le rôle de XS.com en tant que Sponsor Officiel Mondial reflète son engagement à soutenir des événements qui promeuvent le partage des connaissances et offrent des perspectives précieuses sur les dynamiques changeantes des marchés financiers.Dr. Mohammed Elnozamy, Président et Directeur Général de Smart Vision, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration :« Nous sommes ravis d'accueillir XS.com en tant que Sponsor Officiel Mondial du Smart Vision Summit (SVS) 2025 à Oman. Leur leadership dans la technologie financière et leur forte présence dans la région MENA font d'eux le partenaire idéal pour cet événement. Nous sommes impatients de leurs contributions précieuses à nos discussions à Mascate. »Le Smart Vision Summit aura un programme chargé, comprenant des discours d'ouverture, des panels de discussion et des sessions de réseautage visant à faire progresser les connaissances et à favoriser les partenariats au sein de la communauté financière. La participation active de XS.com en tant que Sponsor Officiel Mondial souligne son engagement à soutenir la croissance du secteur des services financiers, non seulement à Oman, mais également dans toute la région du Moyen-Orient.Avec un héritage de soutien aux traders et investisseurs dans le monde entier, XS.com reste un nom de confiance dans les industries fintech et des services financiers. L'entreprise se réjouit de contribuer au succès du Smart Vision Summit 2025 et d'engager des discussions significatives sur l'avenir des marchés financiers avec les participants.XS.com invite tous les participants du Smart Vision Summit à visiter son stand désigné au JW Marriott Muscat pour explorer sa gamme complète de services, se connecter avec son équipe d'experts et découvrir comment XS.com continue de redéfinir l'excellence dans l'industrie des services financiers.Revue de l'Entreprise XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque “XS” ou “XS.com”) est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenue un leader mondial du secteur FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, une gestion de la relation de qualité et un excellent service client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau élevé de risque, il est donc possible de perdre la totalité de votre capital. Ces produits ne conviennent pas à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.À propos de Smart VisionSmart Vision est l’une des plus grandes maisons d'expertise spécialisées dans les marchés financiers internationaux et locaux, dans le domaine de la formation, du développement des compétences et de l'organisation de conférences internationales.Smart Vision est classée parmi les trois premières dans le domaine de la formation et de l’expertise financière dans le monde arabe du secteur financier et des marchés de capitaux.

