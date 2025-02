Derlea dévoile de nouveaux produits à base d’oignons, pratiques et indispensables au quotidien

Les oignons émincés et les oignons caramélisés facilitent la préparation des repas en faisant gagner du temps aux Canadiens pressés – sans les larmes !

« Gagnez du temps. Évitez les larmes. Succombez à la saveur ! »

TORONTO, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les roses sont rouges, les oignons sont… déjà coupés et caramélisés ! La gamme Derlea Brand Foods simplifie votre quotidien avec ses nouveaux oignons en dés et oignons caramélisés. Maintenant disponibles dans les supermarchés à travers le Canada, ces oignons prêts à l’emploi vous font gagner du temps, évitent les pleurs et maintiennent la magie en cuisine—sans tracas, juste du plaisir.

« Que vous prépariez un repas pour vos proches ou pour vous-même, nos oignons émincés et nos oignons caramélisés éliminent les larmes et la frustration liée à la découpe », déclare Salvatore Geraci, président et fondateur de Derlea Brand Foods. « Nous misons sur la commodité et la saveur pour aider les gens pressés à se concentrer sur l’essentiel : cuisiner et partager des plats qu’ils aiment. »

L’accord parfait pour chaque repas

Pratiques, polyvalents et savoureux, les nouveaux oignons en dés et oignons caramélisés de Derlea sont le choix idéal pour les Canadiens pressés. Ces oignons conviennent à une grande variété de plats puisqu’ils sont végétaliens, sans OGM et casher tout en étant sans gluten et sans noix.

Disponibles en contenants pratiques pour un rangement facile, ils sont parfaits pour rehausser aussi bien les repas de semaine que les occasions spéciales.

Fini les larmes, place à la saveur !

Pour la Saint-Valentin, Derlea vous aide à gagner du temps, à éviter les larmes et à succomber à la saveur ! Avec ces oignons prêts à l’emploi, finie la corvée de découpe, les tracas et les pleurs – savourez simplement des repas délicieux et rapides qui rassemblent.

Derlea élargit sa sélection de produits de qualité avec l’ajout des oignons en dés et des oignons caramélisés à sa gamme de produits déjà renommée comprenant l’ail émincé, le gingembre émincé, la tartinade à l’ail, le pesto au basilic et les tomates séchées au soleil, des produits fièrement fabriqués au Canada.

Les nouveaux produits à base d’oignons de Derlea sont disponibles dans les grandes enseignes à travers le Canada, notamment : Loblaws, Superstore, Giant Tiger, Freshco, Longo’s, Metro, Food Basics, Super C et Sobeys/IGA Québec.

Pour plus d’informations, visitez : derlea.ca

À propos de Derlea Brand Foods

Depuis près de 50 ans, Derlea Brand Foods est une marque de confiance dans les foyers canadiens. Cette entreprise familiale est reconnue pour ses ingrédients frais et de qualité supérieure, distribués à travers tout le pays. Fidèle à son engagement d’innovation, Derlea continue de proposer des produits qui permettent aux consommateurs de gagner du temps et de savourer chaque plat.

Contact: Saskia Brussaard 6 Seeds Consulting saskia@6seedsconsulting.com

