iHit Tech révolutionne le vapotage avec une technologie innovante de bobines en céramique à l'occasion du salon TPE 2025

LAS VEGAS, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion du salon TPE 2025, iHit Tech, un fournisseur pionnier de solutions de vapotage appartenant au groupe SMISS, a dévoilé ses dernières innovations, établissant ainsi une nouvelle référence dans l’industrie de la technologie du vapotage. L’accent a été mis sur la technologie de bobines en céramique révolutionnaire, laquelle repousse les limites de la performance des arômes et de l’expérience utilisateur.

iHit Solo : une révolution dans la diffusion des arômes

iHit Tech a dévoilé sa technologie iHit Solo améliorée, dotée d’une bobine céramique latérale largement plébiscitée pour surpasser la qualité des arômes des produits traditionnels à bobines en maille. Cette innovation est actuellement utilisée en exclusivité par certaines marques à des fins de tests internes et sera intégrée à de nouveaux produits phares dont la sortie est prévue en 2025.

« La technologie iHit Solo marque une avancée monumentale dans la diffusion des arômes », a déclaré un porte-parole d’iHit Tech. « Nous sommes ravis de collaborer avec des marques visionnaires pour offrir des expériences de vapotage inégalées aux utilisateurs du monde entier. »

La solution iHit Solo, compatible avec les pods 2 ml des appareils les plus répandus, a révélé une performance aromatique nettement supérieure à celle des pods conventionnels.

iHit Dual : redéfinir l’atomisation par bobine en céramique grâce à des améliorations révolutionnaires

Dans le prolongement de son développement en 2024, la technologie iHit Dual a fait l’objet d’améliorations significatives, réalisant des percées dans des domaines clés tels que la conception optimisée du flux d’air, la réduction de la condensation et l’amélioration des mesures de protection contre les fuites. Ces innovations répondent aux défis techniques de longue date de l’atomisation par bobine en céramique pour les produits de plus de 15 ml avec des réservoirs d’e-liquide visibles, offrant des performances inégalées dans de multiples domaines :

Une atomisation pure et limpide qui garantit une sortie de vapeur propre et homogène.

qui garantit une sortie de vapeur propre et homogène. Une grande production de vapeur générant un volume de vapeur impressionnant pour une expérience satisfaisante.

générant un volume de vapeur impressionnant pour une expérience satisfaisante. Une sensation en bouche à la fois intense et douce procurant une inhalation incroyablement agréable et tout en douceur.

procurant une inhalation incroyablement agréable et tout en douceur. Des saveurs riches et aromatiques renforçant la richesse et la profondeur des saveurs définissant ainsi de nouvelles normes en matière de goût.

Les innovations à venir : une gamme complète de produits

En 2025, iHit Tech prévoit de lancer une gamme complète de solutions technologiques d’atomisation améliorées, notamment :

iHit Solo : des solutions à simple bobine en céramique pour une saveur d’une pureté inégalée.

: des solutions à simple bobine en céramique pour une saveur d’une pureté inégalée. iHit Dual : des solutions à double bobine en céramique pour une production de vapeur et une intensité de saveur accrues.

: des solutions à double bobine en céramique pour une production de vapeur et une intensité de saveur accrues. iHit Pro : une solution hybride combinant une simple bobine en céramique et une double technologie de film maillé pour une expérience de vapotage ultime.



Ces produits présenteront des avancées technologiques de pointe et un champ d’application élargi, répondant ainsi aux besoins évolutifs de la communauté des vapoteurs.

À propos d’iHit Tech | Groupe SMISS

La société iHit, lancée par SMISS, est un fournisseur de solutions de vapotage axées sur les technologies de santé et destinées à révolutionner l’expérience du vapotage grâce à des innovations de pointe.

